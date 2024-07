Olimpíadas 2024: Brasil encerra domingo com 3 medalhas e classificação na ginástica

As Olimpíadas de Paris de 2024 tiveram um grande desempenho dos brasileiros neste domingo, 28. Logo no início da tarde, o Brasil conquistou três medalhas: Rayssa Leal levou o bronze no skate street e se tornou a mais nova a conquistar medalhas em Olimpíadas diferentes, entre homens e mulheres. Willian Lima levou o prata no judô masculino e Larissa Pimenta fechou com o bronze no judô feminino.

Além das medalhas, outros atletas brasileiros também se classificaram para as próximas fases. As ginastas estão na final com Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Julia Soares. Veja os resultados do Brasil:

Resultados do Brasil nas Olimpíadas neste domingo, 28

Judô

Foi Willian Lima quem garantiu a primeira medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Na categoria de até 66kg, o judoca disputou a final contra o japonês Hifumi Abe e conquistou o prata.

Logo após Willian, a judoca Larissa Pimenta disputou o bronze contra a italiana Odette Giuffrida na categoria de até 52 kg.

Com o placar no 0 a 0 na rodada final, as duas disputaram o Golden Score. Foram mais de três minutos até a brasileira conseguir dominar a italiana e garantir a vitória.

Skate street

Rayssa Leal conquistou o bronze na modalidade de skate street e se tornou a mais jovem atleta (entre homens e mulheres) a conquistar duas medalhas em Olimpíadas diferentes.

A 'fadinha' também alcançou a impressionante nota de 92,88 durante a segunda manobra fase final, a segunda maior nota da história da modalidade. Ela só ficou atrás da japonesa Coco Yoshizawa, que conquistou a nota de 96.49 logo depois.

Ginástica artística

A equipe de ginástica artística feminina do Brasil fez sua estreia nas Olimpíada de Paris 2024 neste domingo, 28, na Arena Bercy. A equipe, composta por Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio —, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, se classificou em 4º lugar para as finais da modalidade.

Rebeca conquistou as maiores notas de toda as equipe brasileira em todos os aparelhos. Junto de Flavia Saraiva, classificou-se para a final individual. Por aparelho, Rebeca se classificou para a final da trave, solo e salto. Julia Soares, pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, também se classificou para a final na trave.

Vôlei de praia

As brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas estrearam com vitória no vôlei de praia feminino ao superarem por 2 sets a 0 a dupla japonesa formada por Akiko Hasegawa e Miki Ishii. O próximo compromisso da dupla será na terça-feira, às 11h, contra as lituanas Aine Raupelyté e Monika Paulikienė.

No vôlei de praia masculino, Evandro e Arthur Lanci levaram a melhor na estreia contra a dupla austríaca de Horl e Horst e estão classificados para a final. Os brasileiros venceram por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19), na quadra que fica próxima à Torre Eiffel. Eles ficaram em 8º lugar no ranking mundial. O próximo compromisso da dupla será na quarta-feira, 31, contra a dupla canadense Schachter e Dearing.

Futebol feminino

A seleção brasileira perdeu num jogo contra o Japão neste domingo, 28. O jogo estava empatado até os últimos dois minutos, quando a seleção japonesa fez o segundo gol e conquistou a vitória contra o Brasil.

Handebol feminino

Depois de ter dominado toda a partida, a seleção brasileira feminina de handebol perdeu neste domingo, no último minuto, para a Hungria, por 24 a 25, na segunda rodada do torneio olímpico de Paris, e por isso terá de esperar para conseguir uma vaga nas quartas de final. O próximo rival da seleção brasileira será a anfitriã França, na próxima terça-feira, às 14h (horário de Brasília).

Tênis feminino

A tenista Beatriz Haddad venceu a francesa Varvara Gracheva em sua partida de estreia nas Olimpíadas de Paris. Haddad venceu por 2 sets a 1 em uma partida tensa do início ao fim.

Tênis masculino

O brasileiro Thiago Wild foi eliminado da chave de simples do tênis masculino com derrota por 2 sets a 0 para o argentino Tomás Martín Etcheverry. O brasileiro ainda disputará o torneio de duplas masculinas ao lado de Thiago Monteiro.

Natação 200m feminino

A atleta Maria Fernanda Costa, conhecida como Mafê, fez o 11º tempo das semifinais, na Arena Paris La Défense. O resultado não foi suficiente para garantir uma vaga para a final e ela deixou a competição neste domingo.

Surfe

Neste domingo, 28, o surfe foi marcado pela repescagem. Tatiana Weston-Webb venceu a disputa contra Candelaria Resano, da Nicarágua e está oficialmente nas oitavas de final. Tainá Hinckel também venceu a canadense Sanoa Demple-Olin e segue na competição.

Boxe

A estreia do Brasil no boxe veio premiada: o baiano Keno Marley se classificou para as oitavas de final da modalidade após vencer do o britânico Patrick James Brown. Marley é o sexto cabeça de chave no peso-pesado (até 92kg).

Tênis de mesa

Seguindo a lista de vitórias, Hugo Calderano venceu Andy Pereira, de Cuba, por 4 a 0 e está classificado para a próxima fase do tênis de mesa masculino.

Na modalidade feminina, no entanto, Giulia Takahashi acabou perdendo para Sun Yingsha-CHN por 4 a 0. Já Bruna Takahashi venceu Offiong Eden por 4 a 0.

(Com EFE)