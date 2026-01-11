Real Madrid e Barcelona: as prováveis escalações no clássico espanhol

Lamine Yamal retorna ao time titular do Barcelona no clássico deste domingo, 11, válido pela final da Supercopa da Espanha em Yeda, enquanto no Real Madrid o francês Kylian Mbappé começa entre os suplentes. A partida acontece às 16h (horário de Brasília).

Yamal volta a ser titular no lugar do atacante sueco Roony Bardghji, após ter ficado de fora da semifinal de quarta‑feira contra o Athletic Club por causa de problemas estomacais que o impediram de iniciar o jogo, entrando apenas aos 72 minutos.

O técnico Hansi Flick também promove o retorno do atacante polonês Robert Lewandowski ao time inicial, após duas partidas como suplente, e deixa Ferran Torres à espera de uma oportunidade no banco de reservas.

No Real Madrid, o treinador Xabi Alonso não escalou Mbappé como titular, após o jogador ter ficado 21 dias sem disputar um jogo oficial. O período sem partidas se deveu tanto ao recesso de Natal quanto a uma entorse no joelho esquerdo que o afastou dos gramados.

Apesar disso, Mbappé conseguiu recuperar prazos antecipados, chegou na noite de sexta‑feira a Yeda e treinou no sábado com o elenco. Embora não esteja totalmente recuperado para ser titular, ele pode entrar no decorrer do jogo.

Sem Mbappé, Xabi Alonso optou por um meio‑campo com quatro jogadores — a mesma fórmula de sucesso usada no clássico do Campeonato Espanhol em outubro — e concedeu a titularidade a Arda Güler no lugar de Gonzalo García.

Outra mudança em relação ao time que venceu o Atlético de Madrid na semifinal foi a entrada de Dean Huijsen no lugar do alemão Antonio Rüdiger na defesa, após o zagueiro sofrer contusão no joelho esquerdo.

Qual a provável escalação do Barcelona na final da Supercopa?

O Barcelona sai de início com: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Qual a provável escalação do Real Madrid na final da Supercopa?

O Real Madrid titular terá: Courtois; Valverde, Asensio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo e Vinícius.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Real Madrid hoje pela Supercopa da Espanha?

O jogo deste domingo, 16h, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Barcelona x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+, com acesso à transmissão da ESPN.