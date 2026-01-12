Ela imigrou do Vietnã e vivia no carro com o filho – agora, sua empresa fatura mais de US$ 9 mi

Em 2016, com apenas US$ 50 no bolso, a vietnamita Gia Huynh desembarcava nos Estados Unidos com o sonho de recomeçar a vida. Mãe solteira, sem ensino fundamental completo e enfrentando um histórico de abusos e dificuldades, Huynh viveu por semanas em um carro com seu filho recém-nascido.

Pouco tempo depois, transformaria US$ 500 investidos em ingredientes em uma operação digital milionária. Hoje, sua empresa, a Silky Gem, especializada em doces artesanais inspirados em receitas tradicionais do Vietnã e do Japão, fatura mais de US$ 9 milhões por ano, segundo dados analisados pela CNBC Make It.

Sua trajetória é, antes de tudo, um exemplo claro de como disciplina financeira, visão empreendedora e controle de recursos podem transformar uma realidade de vulnerabilidade em um case de sucesso no ecossistema corporativo.

Da sobrevivência à estruturação financeira

Nascida em Dong Nai, no Vietnã, Gia cresceu na cidade de Ho Chi Minh em um ambiente de extrema pobreza. Na infância, sofreu violência doméstica e abuso sexual. Abandonou a escola antes da quinta série e era frequentemente alvo de bullying. Ainda jovem, começou a trabalhar em salões de manicure para ajudar a sustentar a família.

Ao imigrar para os Estados Unidos com o então marido, a promessa de um recomeço logo se chocou com a realidade: instabilidade financeira, dependência de terceiros e, posteriormente, a separação. Após um novo relacionamento abusivo, Gia perdeu tudo: emprego, renda e crédito. Com um bebê de cinco semanas, passou a viver em seu carro.

Foi nesse momento-limite que ela decidiu mudar o rumo da própria história, com uma estratégia que se baseia em pilares sólidos da gestão financeira pessoal e corporativa: cortar custos, gerar receita mínima e reinvestir em crescimento.

A virada: investimento enxuto, testes e reinvenção

Determinada a sair da sobrevivência, Gia foi para Maryland, onde começou a trabalhar no salão de manicure da irmã. Mesmo com renda baixa e pouco tempo com o filho, usava as madrugadas para testar ideias de negócios online.

Depois de fracassar em pelo menos seis iniciativas, de sabonetes artesanais a biquínis, ela encontrou inspiração em vídeos de doces cristalizados, semelhantes aos que sua bisavó fazia no Vietnã. Investiu US$ 500 em ingredientes e começou a experimentar a receita em casa, entre meia-noite e quatro da manhã. Às seis, já estava de pé para mais um dia de trabalho.

O que parecia apenas uma lembrança afetiva tornou-se o alicerce de uma empresa digital escalável. Em poucos meses, a loja da Silky Gem no Etsy começou a gerar entre US$ 600 e US$ 1.000 mensais, o suficiente, segundo Gia, para garantir fraldas e leite para o filho.

Crescimento exponencial com marketing digital e gestão de marca

A grande virada veio em março de 2022, quando uma publicação de influenciadora viralizou e gerou US$ 3.000 em vendas em um único dia. A demanda explodiu. Nos nove primeiros meses, a empresa já havia faturado US$ 1,8 milhão.

Gia então aplicou um dos fundamentos centrais da finança corporativa: escalabilidade. Investiu na estrutura do negócio, profissionalizou a produção, ampliou a divulgação nas redes sociais e passou a gerir sua marca com base em dados, marketing de performance e reinvestimento sistemático no negócio.

O crescimento da Silky Gem seguiu trajetória ascendente até alcançar US$ 9 milhões em 2024, com uma operação 100% digital, enxuta e com forte apelo visual e emocional.

