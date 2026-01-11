Escalação do Corinthians contra Ponte Preta fica sem titulares de peso neste domingo

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, 11, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida marca a estreia oficial das equipes na temporada e será disputada diante da torcida alvinegra, em Itaquera. A escalação do Corinthians é marcada pelo desfalque de diversos titulares.

O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e no HBO Max, além de acompanhamento em tempo real por portais esportivos. As informações são da Federação Paulista de Futebol (FPF) e das assessorias dos clubes.

Corinthians inicia a temporada com mudanças e atenção à escalação

Atual campeão paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians começa 2026 em um calendário cheio, que inclui ainda Supercopa Rei, Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. Com elenco curto neste início de ano, o técnico Dorival Júnior optou por uma formação mista para a estreia.

A escalação do Corinthians será impactada por ausências importantes. Jogadores considerados titulares, como Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, Raniele e José Martínez, não foram relacionados por questões físicas, médicas ou administrativas, segundo boletim divulgado pelo clube.

A tendência é que jovens formados na base e atletas que buscam espaço no elenco ganhem minutos logo na primeira rodada do Paulistão.

Provável escalação do Corinthians hoje

A escalação oficial não foi confirmada por Dorival. De acordo com informações apuradas junto à comissão técnica e ao treino realizado no CT Joaquim Grava na manhã de sábado, 10, a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje é:

Hugo Souza;

Matheuzinho;

André Ramalho;

Gustavo Henrique e Matheus Bidu;

Charles;

André;

André Carrillo (ou Dieguinho) e Breno Bidon;

Vitinho e Pedro Raul (ou Gui Negão).

As principais dúvidas estão na armação do meio-campo e na referência ofensiva. Carrillo e Dieguinho disputam posição, enquanto Pedro Raul e Gui Negão brigam pela vaga no ataque.

Desfalques do Corinthians

O Corinthians conta com um grande desfalque na escalação para a disputa contra a Ponte Preta. Ao todo, seis jogadores titulares estarão fora de campo hoje.

Rodrigo Garro se recupera de uma cirurgia no punho; Raniele e Yuri Alberto estão em controle de carga e fortalecimento físico; José Martínez teve questões documentais e Memphis Depay está em tratamento com o departamento médico.

Ponte Preta estreia sob pressão e com elenco incompleto

A Ponte Preta volta a campo após conquistar a Série C do Campeonato Brasileiro, o primeiro título nacional de sua história. O clube enfrenta restrições financeiras e dois transfer bans.

Por conta disso, a Macaca não conseguiu registrar reforços e precisará recorrer a atletas da base. O técnico Marcelo Fernandes relacionou oito jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ao menos um deve iniciar como titular.

Provável escalação da Ponte Preta

Diogo Silva;

Pacheco;

Saimon;

Diego Leão e João Gabriel;

Rodrigo Souza;

Gustavo Telles e Élvis;

Diego Tavares;

Bruno Lopes e Jeh.

Arbitragem definida pela FPF

A arbitragem da partida será comandada por Daiane Muniz, com Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira como assistentes. O VAR ficará a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, conforme escala divulgada pela Federação Paulista de Futebol.

Onde assistir Corinthians x Ponte Preta