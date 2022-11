Oitavas de final da Copa do Mundo: veja os confrontos definidos

Com os jogos da última rodada da Copa do Mundo do Catar, alguns confrontos das oitavas de final já foram definidos. Os primeiros classificados para a fase mata-mata da competição foram as seleções dos grupos A e B.

As partidas das oitavas do Mundial começam no dia 3 de dezembro e terminam no dia 6 de dezembro. O Brasil deve jogar no dia 5 caso avance em primeiro no seu grupo.

As 16 seleções classificadas se enfrentam em jogo único. Quem vencer avança para as quartas de final da competição. Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.

Confrontos das oitavas de final

03/12 - Holanda x Estados Unidos

04/12 - Inglaterra x Senegal

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

LEIA TAMBÉM: