Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina: veja tabela, datas e horários dos jogos

Com os jogos da última rodada da Copa do Mundo Feminina, alguns confrontos das oitavas de final já foram definidos. Os primeiros classificados para a fase mata-mata da competição foram as seleções dos grupos A, B, C, D e E.

As partidas das oitavas começam no dia 5 de agosto e terminam no dia 8 de agosto. O Brasil deve jogar no dia 8, se classificando em primeiro ou em segundo.

As 16 seleções classificadas se enfrentam em jogo único. Quem vencer avança para as quartas de final da competição. Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.

Datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina