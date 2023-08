STJD suspende jogadores denunciados em terceira fase da Operação Penalidade Máxima

O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, suspendeu por 30 dias os sete jogadores que se tornaram réus após a terceira denúncia da Operação Penalidade Máxima.

A investigação pretende desarticular uma quadrilha que manipula resultados para se beneficiar em apostas esportivas.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Os atletas suspensos são:

Alef Manga, ex-Coritiba

Dadá Belmonte, América-MG

Igor Carius, Sport

Jesus Trindade, ex-Coritiba

Pedrinho, ex-Athletico

Sidcley, ex-Cuiabá

Thonny Anderson, ex-Coritiba

De acordo com o Ministério Público de Goiás, os integrantes da quadrilha, a partir da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em setembro do ano passado, passaram a procurar os jogadores oferecendo dinheiro para que eles recebessem cartões amarelo, o que de fato aconteceu. Apenas em um dos casos a combinação era para um cartão vermelho.

Ainda segundo a denúncia, em apenas uma das operações, a quadrilha recebeu R$ 720 mil. Todos os réus vão responder pelos crimes previstos nos artigos 198 e 199 da Lei Geral do Esporte, que envolvem a oferta e o recebimento de vantagem patrimonial pela prática de ato de manipulação de resultado de competição esportiva.