O que se sabe sobre o terremoto do Panamá

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu nesta sexta-feira o sudeste do Panamá, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros e teve epicentro a cerca de 12 quilômetros da cidade de Tonosí, no sudoeste do país, aproximadamente 239 quilômetros distante da capital, Cidade do Panamá.

O abalo sísmico foi registrado às 12h56 no horário local (17h56 GMT). Inicialmente, o USGS havia informado magnitude de 7,6, mas o dado foi posteriormente revisado para 7,7.

O tremor foi sentido com intensidade em diversas áreas da Cidade do Panamá. Na antiga região bancária da capital, prédios chegaram a ser evacuados preventivamente, segundo relatos da agência EFE.

América Latina registra sequência de fortes terremotos

Nos últimos meses, países da América Latina foram atingidos por terremotos de grande magnitude.

Na Venezuela, dois fortes tremores ocorreram em sequência em 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5. Os abalos provocaram destruição significativa no estado de La Guaira, localizado a cerca de 30 quilômetros de Caracas.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 que sacudió Panamá. https://t.co/3Vp3tFQ7aK — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano em 24 de agosto, os terremotos deixaram pelo menos 6.509 mortos. Além disso, 14.239 residências registraram danos moderados, enquanto outras 11.001 sofreram avarias graves.

Já na Colômbia, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o país na manhã de 10 de agosto. O abalo afetou cerca de 500 municípios distribuídos por 16 departamentos, metade das 32 unidades administrativas colombianas.

Segundo as autoridades locais, 486.917 pessoas, pertencentes a 303.934 famílias, sofreram algum tipo de impacto em decorrência do desastre. O número oficial de vítimas chegou a 335 mortos e 4.516 feridos.