A redução da jornada de trabalho e a ampliação do descanso semanal, previstas na Emenda Constitucional nº 141/2026, que representa o fim da escala 6x1, terão regras específicas para o pagamento dos dois dias de folga. A portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na última segunda-feira, 23, detalhou como será feito o cálculo da remuneração para diferentes modalidades de contrato, incluindo trabalhadores mensalistas, horistas, diaristas e comissionados.

A partir de 16 de dezembro de 2026, uma quarta-feira, todos os empregados terão direito a dois dias de repouso semanal remunerado, cada um com 24 horas consecutivas. A jornada normal também será reduzida para oito horas diárias e 42 horas semanais. Em dezembro de 2027, o limite semanal cairá novamente, para 40 horas.

A regulamentação estabelece que a mudança não implicará redução salarial. O salário mensal contratado deverá ser preservado, assim como os pisos salariais vigentes. A regra vale inclusive para contratos de trabalho que já estão em vigor.

Como serão pagos os dois dias de folga?

O pagamento dos dias de descanso dependerá da modalidade de remuneração do trabalhador. Para quem recebe salário mensal, os dois repousos semanais já estarão contemplados no valor contratado. Portanto, a ampliação de um para dois dias de folga não significa, por si só, um aumento no salário mensal.

Para os trabalhadores remunerados por hora, dia, tarefa, peça ou comissão, a portaria estabelece critérios específicos para assegurar a manutenção da remuneração mensal.

No caso dos horistas, a remuneração correspondente aos dois dias de descanso poderá ser incorporada ao valor da hora efetivamente trabalhada, mediante acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal.

Na prática, o objetivo da regra é garantir que o trabalhador receba pelos dois dias de repouso sem que a redução da quantidade de horas trabalhadas provoque uma diminuição de sua remuneração mensal.

O que muda no cálculo do valor da hora trabalhada?

Com a redução da jornada semanal, também haverá mudanças no divisor utilizado para calcular o valor da hora de trabalho. Esse número é aplicado sobre o salário mensal e serve de referência para o pagamento de horas extras, adicional noturno e outras verbas calculadas por hora.

Atualmente, para quem trabalha 44 horas por semana, o divisor utilizado é 220. Com a entrada em vigor do novo limite de 42 horas semanais, em 16 de dezembro de 2026, o divisor passará para 210.

Em 16 de dezembro de 2027, quando a jornada semanal for reduzida para 40 horas, o divisor será 200.

A mudança significa que, mantido o mesmo salário mensal, o valor de cada hora trabalhada será maior. A alteração não representa um reajuste do salário mensal, mas uma adequação do cálculo à nova jornada.

A portaria também determina que sejam preservados os divisores mais favoráveis aos trabalhadores quando estiverem previstos em convenção ou acordo coletivo, contrato individual ou regulamento da empresa.

Quando começam os dois dias de descanso remunerado?

A partir de 16 de dezembro de 2026, todos os empregados terão direito a dois períodos de descanso semanal remunerado, cada um com duração de 24 horas consecutivas.

Como regra geral, as folgas poderão ser concedidas em dias consecutivos ou separados, desde que ocorram em cada semana de trabalho. Um dos dias deverá coincidir preferencialmente com o domingo.

A distribuição dos descansos poderá ser diferente mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nesse caso, deverá ser garantida a média de dois dias de repouso remunerado por semana no mês-calendário, sem redução da quantidade total de folgas devidas.

A negociação coletiva também deverá respeitar o limite de pelo menos um dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.

As empresas poderão reduzir o salário com a nova jornada?

Não. A portaria determina expressamente que a redução da jornada e a ampliação do repouso semanal não poderão resultar em diminuição da remuneração mensal contratada.

A proteção também se aplica aos regimes especiais de trabalho, ao trabalho avulso e ao regime de tempo parcial, respeitada a legislação específica de cada modalidade.

Além disso, a redução do limite semanal não implica diminuição proporcional das jornadas que já estejam fixadas em 40 horas semanais ou menos. Nesses casos, ficam preservados os dois dias de repouso semanal remunerado.

Como ficam as horas extras e o banco de horas?

A redução da jornada não elimina a possibilidade de realização de horas extras nem a adoção de regimes diferenciados de trabalho previstos em lei.

O banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 deverá ser compensado ou pago conforme as condições estabelecidas no acordo individual ou no instrumento coletivo aplicável.

Já as horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro deverão respeitar os novos limites constitucionais de duração do trabalho.

A portaria também estabelece que convenções e acordos coletivos incompatíveis com os novos limites de jornada e descanso deixarão de produzir efeitos a partir da data em que as respectivas obrigações se tornarem exigíveis. As demais disposições dos instrumentos coletivos e as condições mais favoráveis aos trabalhadores serão preservadas.