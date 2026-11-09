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Brasil volta a ter dois tenistas no top 100 após um ano e meio; veja o ranking

Thiago Wild retornou ao grupo dos cem melhores da ATP após ser vice-campeão do Challenger da Costa do Sauípe; João Fonseca caiu posições, mas se manteve no top 50

Thiago Wild: brasileiro voltou a figurar no top 100 (Reprodução/Instagram/@thiagoswild)

Thiago Wild: brasileiro voltou a figurar no top 100 (Reprodução/Instagram/@thiagoswild)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21h01.

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Brasil volta a ter dois tenistas no top 100 do ranking mundial após 19 meses. João Fonseca está em 46º e Thiago Wild em 98º lugar. Wild subiu 11 posições após chegar à final de um torneio Challenger na Bahia. A última vez que o país teve dois jogadores no grupo foi em abril de 2025.

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O Brasil voltou a ter dois representantes entre os cem melhores tenistas do mundo. Na atualização do ranking da ATP divulgada nesta segunda-feira, 9, João Fonseca aparece na 46ª colocação, enquanto Thiago Wild retornou ao top 100 e ocupa o 98º lugar. A marca não era alcançada pelo país havia cerca de 19 meses.

A última vez que o Brasil teve dois jogadores simultaneamente nessa faixa foi em abril de 2025, quando Fonseca ocupava a 59ª posição e Thiago Monteiro era o 94º do mundo. Agora, Wild voltou a integrar o grupo após uma campanha de destaque no Challenger 125 da Costa do Sauípe, na Bahia.

Como Thiago Wild voltou ao top 100?

O paranaense de 26 anos garantiu o retorno ao grupo dos cem melhores após chegar à final do Challenger da Costa do Sauípe. Apesar de ter sido derrotado pelo argentino Camilo Ugo Carabelli na decisão, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, o brasileiro somou pontos suficientes para subir 11 posições e alcançar o 98º lugar.

Wild não aparecia entre os cem melhores desde março de 2025. A temporada de 2026, porém, marcou uma recuperação importante: o tenista conquistou quatro títulos de torneios Challenger, em Piracicaba, Santa Cruz de la Sierra, Zug e Gênova, além de disputar outras finais.

Após a decisão na Bahia, o brasileiro celebrou o retorno ao grupo e destacou a sequência recente de resultados positivos. Nos quatro torneios mais recentes, ele conquistou dois títulos e chegou a outras duas finais.

Qual é a posição dos brasileiros no ranking da ATP?

Com a atualização desta segunda-feira, João Fonseca continua como o principal representante do país, apesar de ter caído cinco posições. O carioca soma 1.200 pontos e ocupa o 46º lugar. Wild aparece na sequência, com 609 pontos.

Confira os principais brasileiros na classificação:

  • João Fonseca: 46º lugar, com 1.200 pontos.
  • Thiago Wild: 98º lugar, com 609 pontos.
  • Gustavo Heide: 115º lugar, com 504 pontos.
  • João Lucas Reis: 188º lugar, com 299 pontos.
  • Matheus Pucinelli: 212º lugar, com 261 pontos.
  • Thiago Monteiro: 221º lugar, com 253 pontos.

Veja o top 10 do ranking da ATP:

1. Alexander Zverev (ALE) – 9.550 pontos
2. Jannik Sinner (ITA) – 9.450 pontos
3. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.100 pontos
4. Ben Shelton (EUA) – 4.530 pontos
5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.860 pontos
6. Flavio Cobolli (ITA) – 3.690 pontos
7. Arthur Fils (FRA) – 3.525 pontos
8. Frances Tiafoe (EUA) – 3.430 pontos
9. Alex de Minaur (AUS) – 3.410 pontos
10. Rafael Jódar (ESP) – 3.209 pontos

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