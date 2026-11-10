Uma música fica muito mais alta que outra no Spotify? Veja como ajustar o volume

Uma música que estoura no fone logo depois de outra que mal se ouvia é uma das queixas mais comuns de quem usa o Spotify com playlists variadas. A correção está nas configurações do próprio app: a normalização do volume, que equilibra a intensidade das faixas durante a reprodução. O Spotify lista o recurso como exclusivo do plano Premium, disponível no celular, no tablet e no computador.

O ajuste resolve a maior parte dos casos, mas não todos. Gravações muito baixas, álbuns tocados em sequência e reprodução em aparelhos de terceiros têm regras próprias.

Por que uma música fica mais alta que outra no Spotify?

Cada faixa chega à plataforma com a masterização definida pelo artista ou pelo estúdio. Produções de pop e funk costumam ser comprimidas para soar fortes, enquanto gravações antigas ou de música clássica preservam mais variação entre trechos baixos e altos.

Essa intensidade percebida é medida em LUFS (Loudness Units relative to Full Scale), unidade definida pela norma ITU 1770. Duas músicas com o mesmo volume do celular podem ter vários decibéis de diferença em LUFS, e é isso que o ouvido percebe na troca de faixa.

O que é a normalização do volume do Spotify?

É um ajuste de ganho feito no momento da reprodução. Segundo a página de suporte do Spotify para artistas, as faixas são levadas a -14 dB LUFS no nível padrão. Músicas mais altas recebem ganho negativo e são reduzidas. Músicas mais baixas recebem ganho positivo e sobem.

O arquivo original enviado pelo artista não muda. O Spotify também informa que a normalização vale para todos os formatos de reprodução, incluindo o modo sem perdas (lossless) em FLAC.

Como ativar a normalização do volume no celular

No iPhone e no iPad, o caminho é este:

Abra o Spotify e toque na foto de perfil, no topo da tela; Toque em Configurações e privacidade; Entre em Reprodução; Ative a chave Ativar normalização de áudio; Em Nível do volume, escolha Alto, Normal ou Silencioso.

No Android, os três primeiros passos são iguais. Dentro de Reprodução, a chave fica em Controles de volume, com o nome Normalização do volume. O seletor de Nível do volume aparece logo abaixo.

Como ajustar o volume do Spotify no computador

No app para Windows e Mac, o recurso fica em outra seção:

Clique na foto de perfil, no topo da janela, e selecione Configurações; Em Qualidade de áudio, localize Normalizar o volume e ative a chave; Em Nível do volume, escolha o nível desejado.

Alto, Normal ou Silencioso: qual nível escolher?

Os níveis mudam o alvo de intensidade da normalização. Os valores constam da página de suporte do Spotify:

Alto (-11 dB LUFS): indicado para lugares barulhentos, como transporte público e academia. Deixa tudo mais forte, mas reduz a dinâmica e aciona um limitador para evitar distorção;

indicado para lugares barulhentos, como transporte público e academia. Deixa tudo mais forte, mas reduz a dinâmica e aciona um limitador para evitar distorção; Normal (-14 dB LUFS): configuração padrão e a que mais aproxima o volume entre faixas de gêneros diferentes;

configuração padrão e a que mais aproxima o volume entre faixas de gêneros diferentes; Silencioso (-19 dB LUFS): indicado para ambientes calmos, como casa e escritório. Reduz o volume geral e preserva mais a variação entre trechos baixos e altos da música.

Por que a diferença continua mesmo com a normalização ativada?

A normalização aproxima as faixas de um alvo, mas não as deixa idênticas. Há quatro situações em que a diferença persiste.

Álbum tocado em ordem. O Spotify normaliza o disco inteiro de uma vez e aplica o mesmo ajuste a todas as faixas. A balada mais baixa continua mais baixa que o single, como o artista planejou. Em playlists e no modo aleatório, cada música é ajustada sozinha.

Gravação muito baixa. O ganho positivo tem teto. O Spotify só eleva a faixa até o limite do pico real (true peak) e reserva 1 dB de margem para a compressão do áudio. No exemplo da própria plataforma, uma música a -20 dB LUFS com pico em -5 dB sobe só até -16 dB LUFS, e não até -14.

Nível Alto. O limitador desse modo segura picos para evitar clipagem, o que pode deixar algumas faixas com volume aparente diferente. Voltar para Normal costuma reduzir a oscilação.

Aparelho de saída. Fones, caixas de som e o volume do sistema operacional interferem no resultado. Vale conferir o volume do dispositivo e a saída de áudio selecionada antes de mexer no app.

Onde a normalização do Spotify não funciona?

O Spotify informa que o Web Player, usado no navegador, não aplica a normalização. O mesmo vale para dispositivos de terceiros, como TVs, receivers e alto-falantes. Nesses casos, o volume também pode variar conforme o suporte do aparelho a áudio comprimido ou sem perdas.

Com o Spotify Connect ativo, as configurações de áudio ficam bloqueadas. Para mudar a normalização, desconecte o celular ou o computador do aparelho remoto, faça o ajuste e reconecte.

Como testar se o ajuste resolveu

Escolha duas músicas com diferença clara de volume e coloque-as em sequência numa mesma playlist. Toque o par com a normalização ativada e depois desativada, sem mudar o fone, o volume do celular ou o ambiente.

A diferença diminuiu: mantenha a normalização ligada no nível Normal;

mantenha a normalização ligada no nível Normal; A diferença continua: a causa pode estar no aparelho de saída, no Spotify Connect ou numa faixa gravada muito abaixo do alvo;

a causa pode estar no aparelho de saída, no Spotify Connect ou numa faixa gravada muito abaixo do alvo; Tudo ficou baixo demais: teste o nível Alto e volte para Normal se notar perda de impacto ou distorção.

Se a opção não aparecer nas configurações, confira se a conta é Premium e se o app está atualizado. Para falhas de reprodução, o suporte do Spotify recomenda reiniciar ou reinstalar o aplicativo.