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Uma música fica muito mais alta que outra no Spotify? Veja como ajustar o volume

Normalização do volume equilibra as faixas no celular e no computador, mas não vale para o player web nem para TVs e caixas de som de outras marcas

Volume no Spotify: normalização equilibra músicas com masterizações diferentes

Volume no Spotify: normalização equilibra músicas com masterizações diferentes

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07h00.

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A matéria explica como ajustar o volume desigual entre músicas no Spotify através da normalização de áudio, recurso disponível apenas para usuários Premium. O ajuste equilibra a intensidade das faixas durante a reprodução, mas não resolve todas as diferenças de volume devido a fatores como gravações originais, aparelhos de saída e configurações específicas do álbum.

Uma música que estoura no fone logo depois de outra que mal se ouvia é uma das queixas mais comuns de quem usa o Spotify com playlists variadas. A correção está nas configurações do próprio app: a normalização do volume, que equilibra a intensidade das faixas durante a reprodução. O Spotify lista o recurso como exclusivo do plano Premium, disponível no celular, no tablet e no computador.

O ajuste resolve a maior parte dos casos, mas não todos. Gravações muito baixas, álbuns tocados em sequência e reprodução em aparelhos de terceiros têm regras próprias.

Por que uma música fica mais alta que outra no Spotify?

Cada faixa chega à plataforma com a masterização definida pelo artista ou pelo estúdio. Produções de pop e funk costumam ser comprimidas para soar fortes, enquanto gravações antigas ou de música clássica preservam mais variação entre trechos baixos e altos.

Essa intensidade percebida é medida em LUFS (Loudness Units relative to Full Scale), unidade definida pela norma ITU 1770. Duas músicas com o mesmo volume do celular podem ter vários decibéis de diferença em LUFS, e é isso que o ouvido percebe na troca de faixa.

O que é a normalização do volume do Spotify?

É um ajuste de ganho feito no momento da reprodução. Segundo a página de suporte do Spotify para artistas, as faixas são levadas a -14 dB LUFS no nível padrão. Músicas mais altas recebem ganho negativo e são reduzidas. Músicas mais baixas recebem ganho positivo e sobem.

O arquivo original enviado pelo artista não muda. O Spotify também informa que a normalização vale para todos os formatos de reprodução, incluindo o modo sem perdas (lossless) em FLAC.

Como ativar a normalização do volume no celular

No iPhone e no iPad, o caminho é este:

  1. Abra o Spotify e toque na foto de perfil, no topo da tela;
  2. Toque em Configurações e privacidade;
  3. Entre em Reprodução;
  4. Ative a chave Ativar normalização de áudio;
  5. Em Nível do volume, escolha Alto, Normal ou Silencioso.

No Android, os três primeiros passos são iguais. Dentro de Reprodução, a chave fica em Controles de volume, com o nome Normalização do volume. O seletor de Nível do volume aparece logo abaixo.

Como ajustar o volume do Spotify no computador

No app para Windows e Mac, o recurso fica em outra seção:

  1. Clique na foto de perfil, no topo da janela, e selecione Configurações;
  2. Em Qualidade de áudio, localize Normalizar o volume e ative a chave;
  3. Em Nível do volume, escolha o nível desejado.

Alto, Normal ou Silencioso: qual nível escolher?

Os níveis mudam o alvo de intensidade da normalização. Os valores constam da página de suporte do Spotify:

  • Alto (-11 dB LUFS): indicado para lugares barulhentos, como transporte público e academia. Deixa tudo mais forte, mas reduz a dinâmica e aciona um limitador para evitar distorção;
  • Normal (-14 dB LUFS): configuração padrão e a que mais aproxima o volume entre faixas de gêneros diferentes;
  • Silencioso (-19 dB LUFS): indicado para ambientes calmos, como casa e escritório. Reduz o volume geral e preserva mais a variação entre trechos baixos e altos da música.

Por que a diferença continua mesmo com a normalização ativada?

A normalização aproxima as faixas de um alvo, mas não as deixa idênticas. Há quatro situações em que a diferença persiste.

Álbum tocado em ordem. O Spotify normaliza o disco inteiro de uma vez e aplica o mesmo ajuste a todas as faixas. A balada mais baixa continua mais baixa que o single, como o artista planejou. Em playlists e no modo aleatório, cada música é ajustada sozinha.

Gravação muito baixa. O ganho positivo tem teto. O Spotify só eleva a faixa até o limite do pico real (true peak) e reserva 1 dB de margem para a compressão do áudio. No exemplo da própria plataforma, uma música a -20 dB LUFS com pico em -5 dB sobe só até -16 dB LUFS, e não até -14.

Nível Alto. O limitador desse modo segura picos para evitar clipagem, o que pode deixar algumas faixas com volume aparente diferente. Voltar para Normal costuma reduzir a oscilação.

Aparelho de saída. Fones, caixas de som e o volume do sistema operacional interferem no resultado. Vale conferir o volume do dispositivo e a saída de áudio selecionada antes de mexer no app.

Onde a normalização do Spotify não funciona?

O Spotify informa que o Web Player, usado no navegador, não aplica a normalização. O mesmo vale para dispositivos de terceiros, como TVs, receivers e alto-falantes. Nesses casos, o volume também pode variar conforme o suporte do aparelho a áudio comprimido ou sem perdas.

Com o Spotify Connect ativo, as configurações de áudio ficam bloqueadas. Para mudar a normalização, desconecte o celular ou o computador do aparelho remoto, faça o ajuste e reconecte.

Como testar se o ajuste resolveu

Escolha duas músicas com diferença clara de volume e coloque-as em sequência numa mesma playlist. Toque o par com a normalização ativada e depois desativada, sem mudar o fone, o volume do celular ou o ambiente.

  • A diferença diminuiu: mantenha a normalização ligada no nível Normal;
  • A diferença continua: a causa pode estar no aparelho de saída, no Spotify Connect ou numa faixa gravada muito abaixo do alvo;
  • Tudo ficou baixo demais: teste o nível Alto e volte para Normal se notar perda de impacto ou distorção.

Se a opção não aparecer nas configurações, confira se a conta é Premium e se o app está atualizado. Para falhas de reprodução, o suporte do Spotify recomenda reiniciar ou reinstalar o aplicativo.

Perguntas frequentes

A normalização do volume funciona no Spotify grátis?

A página de ajuda do Spotify identifica a normalização do volume como recurso do plano Premium. Se a opção não aparecer, verifique o plano e a versão do app.

A normalização piora a qualidade do áudio?

Não altera o arquivo original. A redução de volume em faixas altas não adiciona distorção, segundo o Spotify. O aumento em faixas baixas tem limite para preservar a qualidade.

Funciona com áudio sem perdas?

Sim. O Spotify aplica a normalização a todos os formatos, incluindo o modo sem perdas em FLAC.

O equalizador do Spotify resolve a diferença de volume?

Não. O equalizador muda o peso de graves, médios e agudos, mas não iguala a intensidade entre músicas. Para isso, o recurso indicado é a normalização.

Vale a pena desativar a normalização?

Só para quem quer ouvir cada faixa como foi masterizada, com as diferenças originais de volume. Para playlists com artistas e gêneros variados, a normalização no nível Normal mantém as transições mais uniformes.

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