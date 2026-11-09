Esporte

Norris iguala Senna em Interlagos e entra para lista histórica do circuito

Britânico conquistou o GP de São Paulo pela segunda vez consecutiva e se juntou a seis nomes que alcançaram a mesma sequência na etapa brasileira

Lando Norris: piloto vence GP de São Paulo 2026 (Reprodução/Instagram/@lando)

Lando Norris: piloto vence GP de São Paulo 2026 (Reprodução/Instagram/@lando)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h42.

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A vitória de Lando Norris no Grande Prêmio de São Paulo de 2026, neste domingo, 8, colocou o britânico em um grupo seleto da história da Fórmula 1. Com o segundo triunfo consecutivo em Interlagos, o piloto da McLaren se tornou o sétimo a vencer duas edições seguidas da corrida no circuito paulistano.

A sequência também aproxima Norris de um nome histórico para o automobilismo brasileiro: Ayrton Senna. Embora o tricampeão mundial não tenha vencido em anos consecutivos, ele conquistou duas vezes o GP em Interlagos, em 1991 e 1993. Com os resultados de 2025 e 2026, Norris também chegou a dois triunfos no autódromo.

Quais pilotos venceram duas vezes seguidas em Interlagos?

A lista reúne sete nomes de diferentes gerações. Entre eles estão campeões mundiais como Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Nico Rosberg, Max Verstappen e o próprio Lando Norris. O colombiano Juan Pablo Montoya é o único que não conquistou um título da Fórmula 1.

Confira os pilotos que venceram duas edições consecutivas em Interlagos:

  • Emerson Fittipaldi: 1973 e 1974. Campeão mundial em 1972 e 1974.
  • Michael Schumacher: 1994 e 1995. Heptacampeão mundial.
  • Mika Häkkinen: 1998 e 1999. Bicampeão mundial em 1998 e 1999.
  • Juan Pablo Montoya: 2004 e 2005. Não conquistou títulos na Fórmula 1.
  • Nico Rosberg: 2014 e 2015. Campeão mundial em 2016.
  • Max Verstappen: 2023 e 2024. Tetracampeão mundial.
  • Lando Norris: 2025 e 2026. Campeão mundial em 2025.

Além dos pilotos que venceram duas edições consecutivas, outros nomes conquistaram o GP de São Paulo pelo menos duas vezes, ainda que em temporadas diferentes. É o caso do já citado Ayrton Senna, com vitórias em 1991 e 1993; de Felipe Massa, com vitórias em 2006 e 2008; Mark Webber, que venceu em 2009 e 2011; Sebastian Vettel, vencedor em 2010, 2013 e 2017; e Lewis Hamilton, que triunfou em 2016, 2018 e 2021.

Quais brasileiros já venceram em Interlagos?

Além de Fittipaldi, Senna e Felipe Massa, José Carlos Pace venceu uma vez o GP de São Paulo, em 1975, e dá nome ao autódromo paulistano.

Veja os brasileiros com triunfos em Interlagos:

  • Emerson Fittipaldi: 1973 e 1974.
  • José Carlos Pace: 1975.
  • Ayrton Senna: 1991 e 1993.
  • Felipe Massa: 2006 e 2008.

Com a vitória de 2026, Norris igualou Senna e Massa no número de triunfos no circuito. O britânico, porém, tem uma marca que os brasileiros não alcançaram: duas conquistas consecutivas.

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