Norris iguala Senna em Interlagos e entra para lista histórica do circuito

Lando Norris: piloto vence GP de São Paulo 2026 (Reprodução/Instagram/@lando)
Colaboradora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h42.
A vitória de Lando Norris no Grande Prêmio de São Paulo de 2026, neste domingo, 8, colocou o britânico em um grupo seleto da história da Fórmula 1. Com o segundo triunfo consecutivo em Interlagos, o piloto da McLaren se tornou o sétimo a vencer duas edições seguidas da corrida no circuito paulistano.
A sequência também aproxima Norris de um nome histórico para o automobilismo brasileiro: Ayrton Senna. Embora o tricampeão mundial não tenha vencido em anos consecutivos, ele conquistou duas vezes o GP em Interlagos, em 1991 e 1993. Com os resultados de 2025 e 2026, Norris também chegou a dois triunfos no autódromo.
A lista reúne sete nomes de diferentes gerações. Entre eles estão campeões mundiais como Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Nico Rosberg, Max Verstappen e o próprio Lando Norris. O colombiano Juan Pablo Montoya é o único que não conquistou um título da Fórmula 1.
Confira os pilotos que venceram duas edições consecutivas em Interlagos:
Além dos pilotos que venceram duas edições consecutivas, outros nomes conquistaram o GP de São Paulo pelo menos duas vezes, ainda que em temporadas diferentes. É o caso do já citado Ayrton Senna, com vitórias em 1991 e 1993; de Felipe Massa, com vitórias em 2006 e 2008; Mark Webber, que venceu em 2009 e 2011; Sebastian Vettel, vencedor em 2010, 2013 e 2017; e Lewis Hamilton, que triunfou em 2016, 2018 e 2021.
Além de Fittipaldi, Senna e Felipe Massa, José Carlos Pace venceu uma vez o GP de São Paulo, em 1975, e dá nome ao autódromo paulistano.
Veja os brasileiros com triunfos em Interlagos:
Com a vitória de 2026, Norris igualou Senna e Massa no número de triunfos no circuito. O britânico, porém, tem uma marca que os brasileiros não alcançaram: duas conquistas consecutivas.