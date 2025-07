Jogos de hoje, segunda-feira, 14 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão, com destaque para o confronto entre Juventude e Sport, e as partidas das Copas Paulista e do Nordeste agitam o futebol desta segunda-feira, 14 de julho.

A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Argentino, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C e Brasileirão Sub-20, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Paulista

19h - Oeste x Santo André - Paulistão (YouTube)

19h - Guarani x Rio Branco - Paulistão (YouTube)

Campeonato Argentino

19h - Banfield x Defensa y Justicia - Disney+

21h15 - Unión Santa Fe x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

19h - Athletic x Avaí - ESPN e Disney+

21h30 - Botafogo-SP x Volta Redonda - Disney+

Brasileirão Série C

19h30 - Retrô x CSA - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

19h30 - Maringá x Brusque - DAZN e SportyNet+

Brasileirão

20h - Juventude x Sport - Premiere

Brasileirão Série D

20h - Marcílio Dias x Barra-SC - Metrópoles (YouTube)

Brasileirão Sub-20

20h - Flamengo sub-20 x Atlético-MG sub-20 - Sportv

Liga Nacional de Futsal

20h30 - Corinthians x Minas - Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude; veja horário

Que horas é o jogo do Flamengo sub-20?

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletic x Avaí?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

ESPN

Disney+

DAZN

Paulistão (YouTube)

SportyNet (TV e YouTube)

Metrópoles (YouTube)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

Star+

