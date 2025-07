Chelsea vence o PSG e se torna bicampeão do Mundial de Clubes da FIFA

O Chelsea FC derrotou o Paris Saint-Germain (PSG) por 3 a 0 neste domingo, 13 de julho, na partida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com essa vitória, o clube inglês se torna campeão do torneio, o primeiro título conquistado há quatro anos.

O resultado surpreendeu muitos torcedores, pois o time francês era visto como o favorito para ganhar o título, considerando a sua campanha ao longo da Copa do Mundo de Clubes e a conquista da Champions League.

Desempenho impressionante

Cole Palmer foi o principal nome da partida ao marcar dois gols e dar assistência para o terceiro, feito pelo atacante brasileiro João Pedro. As três jogadas decisivas ocorreram antes do intervalo, o que permitiu ao Chelsea controlar o ritmo da partida na segunda etapa.

Com histórico de superar prognósticos desfavoráveis, o Chelsea repetiu o roteiro de suas conquistas anteriores nas finais da Champions League de 2012 e 2021, quando superou Bayern de Munique e Manchester City, respectivamente. A equipe londrina voltou a ser apontada como azarão antes da decisão contra o PSG, que vinha de uma vitória expressiva sobre o Real Madrid na semifinal.

O técnico Enzo Maresca havia antecipado que a partida exigiria um comportamento tático preciso, comparando-a a um "jogo de xadrez". O Chelsea sobreviveu à pressão inicial dos franceses e explorou os espaços deixados pela marcação alta do PSG com transições rápidas e passes longos.

Como foram os gols do Chelsea?

No primeiro gol, aos 22 minutos, o lateral Malo Gusto finalizou e, no rebote, encontrou Palmer posicionado para concluir com precisão no canto direito, deslocando Gianluigi Donnarumma. Poucos minutos depois, Palmer recebeu lançamento de Colwill, driblou João Neves e finalizou novamente no mesmo canto, ampliando a vantagem.

O terceiro gol, também no primeiro tempo, saiu de uma jogada entre Palmer e João Pedro. O brasileiro recebeu passe em profundidade e finalizou por cobertura, definindo o placar e marcando seu terceiro gol em três partidas pelo clube.

Quando o Chelsea conquistou o Mundial de Clubes pela 1ª vez?

O Chelsea conquistou seu primeiro título mundial em 2021, ao superar o Palmeiras por 2 a 1 na decisão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O gol que definiu o placar saiu na prorrogação, em cobrança de pênalti convertida por Kai Havertz.

O clube inglês já havia disputado a final do torneio em 2012, mas acabou derrotado pelo Corinthians.

Qual é o valor do prêmio do Mundial de Clubes?

Com a vitória na final, o Chelsea receberá uma premiação de US$ 40 milhões, enquanto o vice-campeão, PSG, garantirá US$ 30 milhões. Os valores refletem o peso financeiro da competição e a valorização dos clubes participantes na fase final.

A Fifa distribuiu um total de US$ 1 bilhão em premiações ao longo do torneio, contemplando os clubes conforme o desempenho nas fases disputadas. Na fase de grupos, cada vitória rendeu US$ 2 milhões, enquanto os empates foram recompensados com US$ 1 milhão.

Nas oitavas de final, a premiação subiu para US$ 7,5 milhões. Quem avançou às quartas recebeu US$ 13,125 milhões, e os semifinalistas garantiram US$ 21 milhões.

Com campanhas idênticas na primeira fase — duas vitórias e uma derrota —, Chelsea e Paris Saint-Germain já acumularam US$ 83,8 milhões em prêmios antes de chegarem à final.