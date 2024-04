Na maior empresa de cervejas do Japão, bebidas sem álcool devem representar 50% das vendas até 2040

De acordo com o CEO da maior empresa cervejeira do Japão, a Asahi, o crescente número de consumidores que rejeita bebidas alcoólicas representa uma "grande oportunidade". Ainda, o executivo prevê que produtos sem álcool ou com baixos índices de álcool serão responsáveis por metade das vendas de bebidas da empresa até 2040.

Segundo Atsushi Katsuki, a companhia pretende expandir sua linha de bebidas não alcoólicas nos Estados Unidos, sobretudo por meio do investimento em startups. Para ele, a empresa tem a grande vantagem de produzir bebidas com e sem álcool simultaneamente.

A ideia é aumentar a parcela de drinks com 3,5% de álcool ou menos de 10% no ano passado para 20% até 2030. Até 2040 ou 2050, afirmou Katsuki, o objetivo é elevar o número para 50%.

Outras cervejeiras, como Heineken e Guinness, também estão na busca de agradar consumidores mais jovens e que priorizam a saúde em detrimento do consumo dessas bebidas.

De forma geral, a geração Z, de pessoas nascidas entre 1995 e 2010, tem buscado cada vez menos produtos alcoólicos. Consequentemente, a indústria que prioriza esse tipo de bebida tem apresentado crescimento, atingindo os 11 bilhões de dólares em 2022.

De acordo com um relatório da World Finance, a geração Z bebe, per capita, cerca de 20% menos do que millennials, a geração anterior. Por sua vez, estes bebem menos do que as gerações mais velhas bebiam quando tinham a sua idade.

Dessa forma, fica claro que a nova geração de adultos se preocupa mais com a saúde do que com o gosto pelo álcool. Aparentemente, o consumo de alcoólicos tem decrescido ao longo dos anos, levando a uma baixa histórica nas vendas desses produtos.

Assim, começa uma possível corrida das grandes marcas de cerveja, gim, vodca e tequila em direção à produção de itens 0% álcool. O objetivo -- como sempre -- é agradar o consumidor.

Com informações do Financial Times.