Recuperação judicial e SAF: os clubes brasileiros em crise financeira

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem visto muitos times com a necessidade de recorrer à recuperação judicial: um instrumento jurídico criado para permitir que empresas com dificuldades econômicas renegociem suas dívidas e mantenham suas atividades. No caso dos clubes de futebol, essa ferramenta passou a ser utilizada com maior intensidade após alterações legais que facilitaram seu uso durante o processo de profissionalização via Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Veja quais times estão em processo de recuperação judicial e quais já estiveram, mas o concluíram:

Vasco da Gama

Confirmado na série A da próxima temporada, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, teve seu plano de recuperação judicial homologado pela Justiça nesse domingo, 21, uma hora antes do time entrar em campo pela final da Copa do Brasil. A decisão foi assinada pela juíza da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O plano é considerado crucial para que o clube possa reorganizar sua enorme dívida, estimada em R$ 928,5 milhões, preservando sua função social e esportiva.

Paraná Clube

No Sul do país, o Paraná Clube, sem divisão no Campeonato Brasileiro, também está em processo de recuperação judicial. No dia 15 de dezembro, o clube e seus credores aprovaram um novo plano modificativo em assembleia, que agora segue para homologação judicial.

Esse plano prevê, entre outras medidas, a possibilidade de venda da SAF do clube como alternativa para arrecadar fundos e pagar credores. A concretização da venda está condicionada à aprovação judicial, algo que deverá acontecer após a análise da juíza competente.

Figueirense

Outro clube que entrou no caminho da recuperação foi o Figueirense, confirmado na série de C de 2026. O time de Santa Catarina protocolou seu pedido de recuperação judicial em processo que ainda tramita, com o plano aprovado por credores e atualmente em fase de discussão sobre a homologação judicial — etapa fundamental para liberar pagamentos e investimentos futuros.

Times que já pediram recuperação judicial

O Cruzeiro, na série A de 2026, foi um dos clubes brasileiros mais populares a ingressar com pedido de recuperação judicial. O processo foi aceito pela Justiça em julho de 2022, quando o clube, já estruturado como SAF, enfrentou uma grave crise econômico-financeira e passou a tentar reorganizar seus débitos sob supervisão judicial.

Em agosto de 2023, o plano de recuperação foi homologado pela Justiça, com projeções de pagamentos de até quase R$ 100 milhões até o final de 2025, parte deles vinculada a repasses da SAF comandada por Ronaldo Fenômeno, e cronogramas que podem se estender por vários anos, como forma de amortizar os débitos negociados.

Já a Chapecoense, que vai jogar a série A no próximo ano, foi o primeiro time no Brasil a recorrer à recuperação judicial e concluiu com êxito esse processo, representando um marco jurídico no país. O pedido foi ajuizado em janeiro de 2022, com o plano de pagamento aprovado em assembleia e homologado em abril de 2023.

Após cumprir os compromissos estabelecidos no plano de recuperação, a Chapecoense conseguiu encerrar formalmente o processo em 2025, tornando-se a primeira associação civil desportiva a concluir uma recuperação judicial no Brasil.