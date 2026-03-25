O erro médico do Real Madrid que agravou a lesão de Mbappé

Kylian Mbappé voltou a ser assunto na Europa depois da revelação de que um erro médico do Real Madrid atrasou o diagnóstico da lesão no joelho do atacante.

O erro retardou a identificação do quadro real e agravou a ausência do jogador em partidas importantes do clube merengue.

Mbappé recebeu uma pancada em 7 de dezembro de 2025, contra o Celta de Vigo, e se lesionou. Segundo o jornal espanhol El País, a dor estava no joelho esquerdo, mas o departamento médico do Real Madrid analisou imagens da perna direita na primeira avaliação. Com esse erro, o clube não identificou o problema e o atacante seguiu em campo mesmo ainda com dores.

O atacante perdeu apenas o jogo seguinte, contra o Manchester City, em 10 de dezembro. Na sequência, porém, voltou a atuar lesionado e disputou três partidas completas sem que o problema real tivesse sido localizado: Alavés, em 14 de dezembro, Talavera, em 17 de dezembro, e Sevilla, em 20 de dezembro. Foi justamente esse retorno precoce, sem o diagnóstico correto, que agravou o quadro e atrasou a recuperação do atacante.

Qual a natureza da lesão de Mbappé

A matéria do jornal espanhol também aponta primeiro uma entorse no joelho esquerdo, detectada apenas em 31 de dezembro, quando novos exames foram feitos. Depois, já em Paris, Mbappé recebeu uma avaliação mais precisa do cirurgião Bertrand Sonnery Cottet, especialista em joelho, que tratou o problema no ligamento cruzado posterior.

Em outras palavras, não era só uma dor residual ou um trauma leve: havia comprometimento ligamentar e isso explica por que o atacante conviveu com frustração, insegurança e idas e vindas nas convocações da equipe.

Como está Mbappé hoje

Após cerca de três semanas e meia afastado, Mbappé voltou aos gramados contra o Atlético de Madrid pela LaLiga na última semana e, segundo o técnico Álvaro Arbeloa, está totalmente recuperado. Além disso, o atacante foi convocado pela seleção francesa para os amistosos desta Data Fifa, com grandes chances de atuar contra o Brasil nesta quinta-feira, 26.

O episódio, porém, deixa um sinal de alerta no Real Madrid em meio à reta decisiva da temporada. Os merengues estão nas quartas de final da Champions League e seguem na cola do líder Barcelona pela LaLiga, e perder um dos principais astros do time em um erro de avaliação aumentou a pressão sobre o departamento médico do clube.

O que falou Mbappé sobre a lesão

O caso ganhou ainda mais repercussão porque o próprio jogador comentou nesta semana, em evento realizado em Paris, que “algumas coisas falsas” foram ditas sobre a lesão:

“Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem, e eu sei que houve muita especulação sobre isso e algumas coisas falsas foram ditas. É a vida de um atleta de elite, e estamos acostumados com pessoas dizendo coisas sem verificar ou ter qualquer fundamento”, comentou.