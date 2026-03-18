Esporte

Sem goleiros 'adultos', Bayern pode usar menor de idade na Champions League

Crise no gol leva Bayern a recorrer a Jannis Bärtl, de 16 anos, em cenário de uso crescente de jovens no futebol global

Jannis Bärtl: goleiro de 16 anos pode estrear na Champions League nesta quarta-feira, 18 (Getty Images)

Jannis Bärtl: goleiro de 16 anos pode estrear na Champions League nesta quarta-feira, 18 (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de março de 2026 às 16h00.

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O Bayern de Munique recebe o Atalanta nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Com vantagem de 6 a 1 construída na ida, o time alemão pode perder por até quatro gols e ainda avançar. O principal problema está no gol: Manuel Neuer, Sven Ulreich e Jonas Urbig estão fora.

A tendência é a utilização do goleiro Jannis Bärtl, de 16 anos, que ainda depende de autorização.

O caso ocorre em meio ao avanço do uso de jogadores menores de idade no futebol profissional. No último sábado, 14, Max Dowman, de 16 anos, do Arsenal, tornou-se o mais jovem a marcar na história da Premier League.

Preparo dos jogadores começa mais cedo

A presença cada vez mais cedo de jovens no profissional está associada à evolução física e tecnológica no esporte. Segundo Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports, alguns fatores midiáticos e físicos têm acelerado esse processo.

“O compartilhamento de imagens, sejam de jogos completos ou de partes deles, tem contribuído muito para a aproximação de jovens talentos de estruturas mais qualificadas para seu desenvolvimento", afirma Thiago. "Mas o que tem realmente acelerado a promoção dos mais jovens às equipes principais dos clubes é o desenvolvimento da fisiologia, da avaliação de performance, do treinamento de força, e também, do preparo mental.”

Isso também tem aquecido a atividade das chamadas "redes de olheiros". A Grand View Research estima que o mercado global de análise esportiva, avaliado em US$ 2,7 bilhões em 2023, deve crescer cerca de 22% até o fim da década.

Quais os riscos e cuidados da atuação precoce?

Thiago acrescenta que a rotina dos atletas começa mais cedo e com maior intensidade. Essa aceleração levanta questionamentos sobre o desenvolvimento dos atletas.

“Hoje, se oferece a um atleta nutrição, bem como requisição e aplicação de força muito maiores, e em espaço muito menor de tempo, e cresce exponencialmente o número de crianças que já com 14 anos se sujeitam a uma rotina que é mais rigorosa do que era a de adultos décadas atrás", diz.

Ele também explica que esses jovens já enfrentam níveis elevados de cobrança e exposição em ambientes mais competitivos desde as categorias iniciais. "Esse 'filtro' de quem suporta a cobrança por resultados também é feito cada vez mais cedo. É cruel, mas real”, complementa o executivo da Roc Nation Sports.

O diretor ressalta que o desafio está em equilibrar o processo de formação, garantindo que atletas tenham estrutura física, técnica e emocional para lidar com o futebol profissional de alto nível.

A regulamentação também impõe limites. A Fifa só permite contratos internacionais a partir dos 18 anos, ainda que a observação e negociação ocorram antes.

Jogadores sub-17 pelo mundo com base nos dados da Transfermarkt:

  • Cavan Sullivan (15) — Philadelphia Union
  • Max Downman (15) — Arsenal
  • Jadiel Pereira da Gama (15) — PEC Zwolle
  • Robert Turdean (15) — Chicago Fire
  • Ayyoub Bouaddi (17) — Lille
  • Konstantinos Karetsas (17) — Genk e seleção grega
  • Francesco Camarda (17) — Lecce/Milan
  • Jorthy Mokio (17) — Ajax
  • Mohamed Kader Meïté (17) — Rennes
  • Honest Ahamor (17) — Atalanta
  • Chido Obi (17) — Manchester United
  • Brain Madjo (16) — Metz
  • Bruno Durdov (17) — Hajduk Split
  • Tylel Tati (17) — Nantes
  • Kennet Eichhorn (16) — Hertha Berlin
  • Ibrahim Mbaye (17) — PSG
  • Gilberto Mora (16) — Club Tijuana
  • Rio Ngumoha (17) — Liverpool
  • Nathan de Cat (17) — Anderlecht
  • Dominik Sarapata (17) — Copenhagen
  • Semm Renders (17) — Royal Antuérpia
  • Lennart Karl (17) — Bayern de Munique
  • Christian Comotto (17) — Spezia/Milan
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