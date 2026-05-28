Dona da Live! fatura R$ 1 bilhão e entra no mercado de suplementos

Com 24 anos de história, a Live! se consolidou como uma das principais marcas brasileiras de moda esportiva. No ano passado, a empresa ultrapassou o faturamento de R$ 1 bilhão e agora busca concretizar um sonho antigo – de se transformar em um grupo de wellness.

Para esse caminho, o grupo acaba de anunciar o lançamento da marca Welz, criada para atuar nos segmentos de hidratação, proteína e nutrição esportiva. O lançamento oficial dos produtos acontece em agosto e traz um eletrólito e uma bebida proteica gaseificada.

"Nosso propósito é inspirar as pessoas a viverem uma vida mais ativa, saudável e feliz. Para isso, buscamos entender como podemos atender cada vez melhor os nossos consumidores, acompanhando suas diferentes necessidades ao longo da jornada de bem-estar”, diz Gabriel Sens, cofundador da Live!.

O movimento já começou em março, quando o grupo comprou 60% da Pink Cheeks, uma marca de cosméticos voltada para quem pratica esportes.

Com a Welz, o grupo deve lançar seis produtos novos ainda este ano. Até 2030, a expectativa é que a marca represente 20% da receita total da companhia.

Da moda fitness ao ecossistema de wellness

Desde a fundação, em 2002, o Grupo Live! via potencial no setor de bem-estar e uma vantagem competitiva – é um segmento sem sazonalidade e com interesse de compra durante todo o ano.

“No fashion, você tem que criar coleções totalmente diferentes para as estações do ano. No activewear, a gente tem essa vantagem de criar uma coleção que pode funcionar, às vezes com ajustes de cores ou de modelagem, mas de uma forma muito mais tranquila de gerenciar”, diz Gabriel.

A característica se reflete nas demais categorias do setor fitness, na qual a Welz busca atender. O lançamento está sendo liderado por Théo Sens, de 22 anos, filho de Gabriel Sens, e vem de uma pesquisa do setor e do público da companhia.

"As pesquisas mostraram que nossos consumidores confiam na marca e querem se relacionar com ela em outras categorias ligadas ao bem-estar. Isso nos deu segurança para entrar no mercado de suplementação”, afirma Théo.

Os primeiros lançamentos são a WELZ Daily Hydration, eletrólito enriquecido com vitaminas C e do complexo B, além de beterraba em pó, utilizada para uma distribuição mais eficiente dos eletrólitos no organismo e a WELZ Body Peptide, primeira bebida proteica gaseificada com peptídeos do Brasil.

Os produtos que serão lançados buscam trazer alguma novidade para o mercado brasileiro. A bebida proteica, por exemplo, quer ocupar uma lacuna – a falta de bebidas leves e refrescantes, já que a maior parte possui base leitosa.

“Optamos por utilizar peptídeos de colágeno, um ingrediente respaldado por evidências científicas para síntese proteica, como uma alternativa às bebidas proteicas disponíveis atualmente no mercado”, diz Théo.

Além disso, a Welz aposta no clean label, com lista de ingredientes curta e sem conservantes.

A nova frente tem uma identidade visual própria. O design das embalagens busca transmitir transparência e simplicidade, com elementos como alumínio aparente, papel-cartão sem cobertura e potes transparentes. A proposta é reforçar o conceito de "clean label" e aproximar a comunicação da nova marca do universo da suplementação e do bem-estar.

Os demais lançamentos que chegam ao longo do ano também apostam no pioneirismo. Além do eletrólito e da bebida, já são quatro produtos previstos. Para 2027, a ideia é lançar mais 10 ou 12. A empresa ainda não revela detalhes, mas diz que eles vão ocupar as categorias de creatina, proteínas em pós e fibras.

"Temos previsto para este ano o lançamento de um ingrediente inédito no Brasil, reforçando nossa proposta de inovação na categoria”, afirma Théo.

A estratégia por trás do movimento

Depois de 24 anos com foco em moda fitness, a empresa aposta no estilo de vida dos consumidores no lançamento da nova frente.

Como divulgação para o lançamento, a Live! deve aproveitar o público que participará da Maratona da marca no dia 2 de agosto.

“Vamos lançar a Welz na maratona e apostar fortemente na experimentação durante outros eventos esportivos e nas lojas, com mais de 200 mil amostras distribuídas ainda neste ano, entre eletrólitos e bebida proteica", diz Théo.

Além da estratégia de experimentação, a Welz pretende apoiar o lançamento em sua rede de influenciadores e em sua comunidade já consolidada no universo fitness. A ideia é utilizar o relacionamento construído ao longo dos anos pela Live! para ampliar o alcance da nova marca.

A empresa espera consolidar o lançamento durante os primeiros anos no Brasil para depois expandir também pelas lojas estrangeiras.

"Vamos testar os produtos, avaliar a adesão do público e validar nossos diferenciais. Em paralelo, a internacionalização da Live! continua avançando, e quando entendermos que é o momento certo e tivermos estrutura para isso, podemos levar a Welz para fora do Brasil”, afirma.

Diversificação e expansão internacional

Além da entrada no mercado de suplementação com a Welz, a Live! vem ampliando sua atuação em diferentes frentes que reforçam a estratégia de se tornar um grupo de wellness.

"Agregando outros três novos segmentos, a gente transforma a Live de uma marca de activewear numa plataforma integrada de wellness”, diz Gabriel.

Entre as novas frentes está a expansão da linha de calçados esportivos, lançada em 2025 para integrar o portfólio da marca.

Outro pilar importante é o segmento de sport care, desenvolvido a partir da aquisição da Pink Cheeks. A categoria passa a integrar o ecossistema do grupo com produtos voltados à prática esportiva e ao cuidado com a pele, como protetor solar e maquiagem.

A internacionalização também segue como uma frente estratégica central. A empresa já está presente em quatro países e avança em novos mercados, especialmente na Ásia e na América Latina.

"Estamos nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Tailândia e Paraguai, e já temos contratos fechados em Singapura, Malásia, Indonésia e Filipinas, também trabalhamos na expansão pela América Latina”, afirma Gabriel.

Qual é a história da Live!

Joice e Gabriel Sens criaram a Live! em 2002, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela estudava moda e ele estava no curso de administração de empresas.

“Na época, a gente começou a observar o crescimento das redes de academia e o avanço do movimento global de fitness e wellness. Juntamos nossos conhecimentos para lançar a Live!”, diz Gabriel.

Começaram comercializando roupas como atacadista. Em 2010, lançaram a primeira loja física própria.

"Depois de testar o modelo com as primeiras lojas, estruturamos a operação de franquias em 2014 e iniciamos a expansão da rede. No ano seguinte, inauguramos nossa primeira unidade franqueada, no Shopping Eldorado, em São Paulo."

A internacionalização da Live começou em 2015, com a abertura da primeira loja em Miami, marcando o início da estratégia de expansão global da marca. A escolha do mercado norte-americano levou em conta fatores como clima favorável ao segmento de activewear e o fluxo internacional de consumidores na região, o que permitiria testar e validar o conceito fora do Brasil.

Hoje, o grupo soma 377 lojas entre próprias e franqueadas – e deve fechar o ano de 2026 com 430 unidades.

"Enxergávamos que saúde e bem-estar eram uma tendência global sem volta, e que esse é um segmento presente em diferentes fases da vida das pessoas”, afirma Gabriel.

A empresa não revela o quanto espera crescer em 2026, mas conta que no primeiro trimestre deste ano já cresceram 25%.

"A nossa visão de longo prazo é seguir expandindo esse ecossistema de marcas, sempre com foco em inovação, consistência e conexão com o consumidor."