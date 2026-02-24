Esporte

Novorizontino x Corinthians: quando é o jogo da semifinal do Paulistão?

Times se enfrentam nas semifinais do Campeonato Paulista 2026

Dieguinho e Matheus Bidu Corinthians (Reprodução/X/Corinthians)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18h15.

Novorizontino e Corinthians entram em campo neste sábado, 28, pela semifinal do Campeonato Paulista 2026.

O duelo será disputado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e definirá um dos finalistas da competição em jogo único.

O confronto coloca frente a frente o líder da competição e o quarto colocado.

O Novorizontino terminou a fase classificatória com 19 pontos — melhor campanha do torneio, ao lado do Palmeiras —, o que lhe garante o mando de campo na semifinal.

Já o Corinthians avançou com 15 pontos, na quarta colocação.

A pontuação acumulada pelos dois clubes continuará valendo após a semifinal e será levada em conta para definir o mandante da grande final, que será disputada em dois jogos nos dias 4 e 8 de março, de acordo com a Federação Paulista de Futebol.

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista é disputado em fases eliminatórias após uma fase classificatória em grupos. As semifinais desta edição são decididas em jogo único, com mando de campo para os times de melhor campanha na soma das fases.

A grande final será realizada em dois jogos. O Santos foi o único dos quatro grandes clubes eliminado nas quartas de final.

Que horas acontece o jogo Novorizontino x Corinthians?

Novorizontino e Corinthians se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

