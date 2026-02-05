Corinthians x Capivariano: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Corinthians e o Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida foi remarcada porque o Timão disputou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no último fim de semana, em Brasília.

A equipe comandada por Dorival Júnior chega embalada pela conquista da taça diante do favorito Rubro-Negro e tenta aproveitar o bom momento para somar mais três pontos no Paulistão. O Corinthians tem 8 pontos e está na zona de classificação para os mata-matas, mas apenas por critérios de desempate.

O Capivariano, por outro lado, vem de dois tropeços seguidos e busca a reabilitação para manter viva a chance de classificação. Com 7 pontos, o time do interior paulista pode até ultrapassar o próprio Timão na tabela em caso de vitória fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Capivariano hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quinta-feira, às 20h30, entre Corinthians e Capivariano terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Corinthians x Capivariano hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming HBO Max.