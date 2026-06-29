Saiba quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil derrotou o Japão nesta segunda-feira, 29, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira venceu os japoneses por 2 a 1, no NRG Stadium, em Houston.

Agora, o Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

Os noruegueses chegaram ao mata-mata após ficarem na 2ª colocação do Grupo I. Com 6 pontos conquistados na primeira fase, os europeus venceram o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2 e perderam para a França por 4 a 1.

Já os marfinenses também ficaram com a 2ª posição. No Grupo E, os africanos venceram o Equador por 1 a 0, o Curaçao por 2 a 0 e foram derrotados pela Alemanha por 2 a 1, somando 6 pontos.

Horário

Assim, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4 de julho, diante de Noruega ou Costa do Marfim. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.