A expectativa de vida no Brasil chegou a 76,6 anos em 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que as mulheres vivem, em média, 79,9 anos, contra 73,3 anos dos homens, além de revelar diferenças regionais, com o Distrito Federal na liderança do ranking e o Amapá entre os estados com os menores indicadores.

Os dados principais são:

Expectativa de vida no Brasil : 76,6 anos em 2024;

: 76,6 anos em 2024; Mulheres : 79,9 anos, em média;

: 79,9 anos, em média; Homens : 73,3 anos, em média;

: 73,3 anos, em média; Maior expectativa de vida por estado : Distrito Federal, com 79,7 anos;

: Distrito Federal, com 79,7 anos; Aos 60 anos: expectativa de viver, em média, mais 22,6 anos.

Qual é a expectativa de vida no Brasil hoje?

A expectativa de vida no Brasil aumentou de 76,4 anos em 2023 para 76,6 anos em 2024, segundo a Tábua de Mortalidade divulgada pelo IBGE em novembro de 2025. O resultado representa um avanço de aproximadamente dois meses e meio e supera o patamar registrado antes da pandemia de Covid-19.

O indicador estima quantos anos um recém-nascido viveria, em média, caso as condições de mortalidade observadas naquele período permanecessem constantes ao longo de sua vida. Portanto, não representa uma previsão individual, mas uma medida utilizada para acompanhar as mudanças na saúde e na longevidade da população.

O IBGE calcula os resultados a partir de informações demográficas e registros de mortalidade em diferentes idades. Além de permitir comparações históricas, as tábuas são utilizadas em estudos populacionais e cálculos previdenciários.

Em quais estados do Brasil as pessoas vivem mais?

O Distrito Federal registrou a maior expectativa de vida do país em 2024, com 79,7 anos, seguido por Santa Catarina, com 78,3, e Rio Grande do Norte, com 77,8. Os menores indicadores foram observados no Amapá e em Roraima, ambos com 74,3 anos, e em Alagoas, com 74,4.

Os dados das Projeções da População do IBGE mostram uma diferença de 5,4 anos entre os maiores e menores resultados estaduais.

Estado ou Distrito Federal Expectativa de vida Distrito Federal 79,7 anos Santa Catarina 78,3 anos Rio Grande do Norte 77,8 anos Minas Gerais 77,5 anos Ceará 77,3 anos Espírito Santo 77,2 anos Rio Grande do Sul 77,2 anos São Paulo 77,0 anos Piauí 77,0 anos Paraná 76,8 anos Paraíba 76,8 anos Goiás 76,8 anos Tocantins 76,7 anos Sergipe 76,4 anos Pará 76,3 anos Rondônia 76,0 anos Acre 75,9 anos Bahia 75,8 anos Mato Grosso 75,7 anos Rio de Janeiro 75,6 anos Maranhão 75,6 anos Pernambuco 75,5 anos Amazonas 75,5 anos Mato Grosso do Sul 75,4 anos Alagoas 74,4 anos Roraima 74,3 anos Amapá 74,3 anos

As diferenças regionais estão relacionadas a fatores como renda, saneamento, acesso à assistência médica, mortalidade infantil e mortes por causas externas, especialmente entre homens jovens.

Ainda, a expectativa de vida nos estados não acompanha necessariamente a distribuição da riqueza no país.

Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, por exemplo, estão entre as dez unidades da Federação com maior expectativa de vida, apesar de terem economias menores que a do Rio de Janeiro, cujo indicador ficou abaixo da média nacional. Essa diferença mostra que o tamanho da economia de um estado, por si só, não determina quanto sua população vive.

Qual é a expectativa de vida de homens e mulheres no Brasil?

As mulheres brasileiras vivem, em média, 6,6 anos a mais que os homens. Segundo o IBGE, a expectativa de vida feminina chegou a 79,9 anos em 2024, enquanto a masculina ficou em 73,3 anos.

Além disso, a maior mortalidade entre homens jovens é um dos principais fatores que contribui para essa diferença. Segundo o IBGE, em 2024, homens de 20 a 24 anos tinham uma probabilidade de morrer 4,1 vezes maior que a das mulheres da mesma idade, principalmente devido a causas externas, como violência e acidentes.

Fatores biológicos, comportamentais e diferenças no acesso aos serviços de saúde também influenciam a expectativa de vida de homens e mulheres.

Como a expectativa de vida no Brasil evoluiu desde 1940?

A expectativa de vida do brasileiro aumentou 31,1 anos entre 1940 e 2024, passando de 45,5 para 76,6 anos. O crescimento acompanhou melhorias nas condições sanitárias, a ampliação da vacinação, o acesso à assistência médica e a redução da mortalidade infantil.

De acordo com o IBGE, o número de mortes de crianças menores de um ano caiu de 146,6 para 12,3 por mil nascidos vivos nesse período, o que contribuiu para o aumento da média nacional.

Apesar disso, a trajetória de crescimento foi interrompida durante a pandemia de Covid-19. Depois de atingir 76,2 anos em 2019, a expectativa de vida recuou para 74,8 em 2020 e 72,8 em 2021, antes de voltar a crescer e superar o nível anterior à crise sanitária em 2023.

Ano Total Homens Mulheres 1940 45,5 42,9 48,3 1950 48,0 45,3 50,8 1960 52,5 49,7 55,5 1970 57,6 54,6 60,8 1980 62,5 59,6 65,7 1991 66,9 63,2 70,9 2000 71,1 67,3 75,1 2010 74,4 70,7 78,1 2019 76,2 72,8 79,6 2020 74,8 71,2 78,5 2021 72,8 69,3 76,4 2022 75,4 72,1 78,8 2023 76,4 73,1 79,7 2024 76,6 73,3 79,9

Quanto vive, em média, quem chega aos 60 anos?

Os brasileiros que completam 60 anos têm uma expectativa média de mais 22,6 anos de vida, segundo a Tábua de Mortalidade de 2024, do IBGE. Isso significa que, considerando as condições de mortalidade daquele ano, uma pessoa que alcança essa idade viveria, em média, até aproximadamente os 82,6 anos.

Esse cálculo considera quantos anos uma pessoa ainda pode viver após atingir determinada idade, e não necessariamente desde o nascimento.

Ainda, as projeções também mudam de acordo com gênero. Segundo o IBGE, mulheres que chegam aos 60 anos têm expectativa de viver, em média, mais 24,2 anos, ante 20,8 anos para os homens da mesma idade.

Idade alcançada Anos adicionais de vida Homens Mulheres 60 anos 22,6 20,8 24,2 65 anos 18,8 17,2 20,1 80 anos 9,0 8,3 9,5

O aumento da longevidade também aparece entre os brasileiros que chegam aos 60 anos. Em 1940, essas pessoas tinham expectativa de viver, em média, mais 13,2 anos, chegando aos 73,2 anos.

Em 2024, a estimativa subiu para outros 22,6 anos de vida, o que representa um ganho de 9,4 anos.

Como sexo, raça e região influenciam a expectativa de vida?

Fatores como renda, acesso à saúde, educação, saneamento básico e exposição à violência ajudam a explicar as diferenças na expectativa de vida entre os brasileiros. Essas desigualdades se tornam ainda mais evidentes quando os indicadores consideram, além da região onde a pessoa vive, características como sexo, raça e cor.

Um estudo divulgado este ano pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (Imds), em parceria com o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG), mostrou que a combinação desses fatores pode resultar em diferenças superiores a 14 anos na expectativa de vida.

Com base em estimativas referentes a 2015, os pesquisadores calcularam que homens negros de Alagoas tinham expectativa de vida de 66,7 anos, enquanto mulheres brancas de Santa Catarina chegavam, em média, aos 80,9 anos. A diferença de 14,2 anos é um dos exemplos de como as desigualdades sociais e regionais podem se somar às diferenças de mortalidade entre homens e mulheres.

Ainda, as condições de moradia, a disponibilidade de serviços de saúde e as oportunidades de acesso à educação também influenciam a taxa de mortalidade desde a infância e ao longo da vida, contribuindo para as diferenças observadas entre os grupos.

Viver mais significa viver com mais saúde?

Embora a expectativa de vida no Brasil tenha aumentado nas últimas décadas, parte desses anos é vivida com doenças crônicas, dores e limitações que podem comprometer a autonomia. Segundo um estudo baseado no projeto Carga Global de Doenças (GBD) 2023, publicado na revista The Lancet Public Health, os brasileiros vivem, em média, o equivalente a 12,5 anos em condições de saúde comprometidas.

O levantamento, que analisou dados de 204 países e territórios, considera a diferença entre a expectativa de vida total e a expectativa de vida saudável. Esse segundo indicador leva em conta o impacto de doenças e incapacidades sobre a saúde e qualidade de vida da população.

No Brasil, doenças cardiovasculares, diabetes, problemas musculoesqueléticos e outras condições crônicas estão entre os desafios associados ao envelhecimento.

Perguntas frequentes sobre expectativa de vida no Brasil

Saiba mais a expectativa de vida por estado no país.

Qual é a expectativa de vida no Brasil em 2025 e 2026?

O dado mais recente da Tábua Completa de Mortalidade do IBGE, até 22 de novembro de 2026, é de 76,6 anos, referente a 2024 e divulgado em novembro de 2025.

Já as Projeções da População, revisão 2024, estimam expectativa de vida de 76,8 anos em 2025 e 77 anos em 2026. Esses valores são projeções demográficas e não devem ser confundidos com os resultados das tábuas anuais.

Qual estado tem a maior expectativa de vida do Brasil?

O Distrito Federal lidera o ranking de 2024, com 79,7 anos, seguido por Santa Catarina, com 78,3, e Rio Grande do Norte, com 77,8, segundo as Projeções da População do IBGE.

Qual era a expectativa de vida no Brasil em 1950?

A expectativa de vida ao nascer era de 48 anos em 1950, sendo 45,3 anos para homens e 50,8 para mulheres. Em comparação com 2024, a média nacional aumentou 28,6 anos.

Como a expectativa de vida do Brasil se compara à dos Estados Unidos?

Em 2024, a expectativa de vida dos Estados Unidos chegou a 79 anos, segundo o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, vinculado ao CDC. No mesmo ano, o Brasil registrou 76,6 anos, uma diferença de 2,4 anos entre os países.

Quando sai a nova Tábua de Mortalidade do IBGE?

O IBGE divulga as Tábuas Completas de Mortalidade anualmente, até 1º de dezembro, com dados referentes ao ano anterior. A edição de 2025, portanto, está prevista para ser publicada até 1º de dezembro de 2026.