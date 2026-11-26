Com uma ferramenta de IA, qualquer currículo fica bonito em cinco minutos. Os verbos ficam mais fortes, as conquistas ficam maiores, e "noções de Excel" vira "domínio avançado de análise de dados". O problema aparece depois, na entrevista.

Numa pesquisa da Express Employment Professionals, empresa americana de recrutamento, divulgada em fevereiro de 2026, 80% dos gestores de contratação nos Estados Unidos disseram que os currículos não correspondem às habilidades reais dos candidatos ao menos às vezes. Para 34%, isso acontece com frequência ou sempre. Do outro lado, só 22% dos candidatos admitiram ter listado habilidades que não têm.

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A IA entrou na conta

Os gestores apontam um responsável. Na mesma pesquisa, 86% disseram que a IA deixou fácil demais enfeitar um currículo, e 42% concordaram totalmente que isso está virando um risco sério para as contratações.

A desconfiança convive com uma melhora visível na aparência dos documentos. Num levantamento da Resume Genius com mil gestores de contratação americanos, 79% disseram que os currículos de hoje são mais bem acabados e mais ajustados à vaga do que há cinco anos. Ainda assim, as empresas estão cada vez mais atentas a candidaturas geradas por IA.

O resultado é um paradoxo. O currículo ficou mais bonito e passou a valer menos como prova.

O que os candidatos acham que acontece

Do lado de quem se candidata, a percepção é de que ninguém lê com atenção. Num relatório da Monster com 1.001 candidatos americanos, 43% disseram acreditar que os recrutadores só passam os olhos pelo currículo. Apenas 6% acham que o documento é lido por inteiro.

É essa crença que alimenta o exagero. Se ninguém vai ler direito, parece não ter custo aumentar um pouco. A conta chega na entrevista, quando o recrutador pede um exemplo concreto daquela "experiência avançada" e a resposta não vem.

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A ressalva

As três pesquisas foram feitas nos Estados Unidos, por empresas do mercado de recrutamento e de currículos, e não por centros acadêmicos. O mercado brasileiro não foi medido. A "discrepância" relatada pelos gestores também pode incluir casos sem má-fé, como uma habilidade desatualizada ou uma descrição mal escrita.

Como montar um currículo que aguenta a entrevista

Só coloque o que você consegue demonstrar. Para cada habilidade listada, pergunte a si mesmo se conseguiria dar um exemplo em dois minutos.

Para cada habilidade listada, pergunte a si mesmo se conseguiria dar um exemplo em dois minutos. Prepare uma história para cada item importante. Situação, tarefa, ação e resultado. É o que o recrutador vai pedir.

Situação, tarefa, ação e resultado. É o que o recrutador vai pedir. Seja honesto no nível. Inglês intermediário dito com segurança vale mais do que inglês fluente desmentido na primeira pergunta.

Inglês intermediário dito com segurança vale mais do que inglês fluente desmentido na primeira pergunta. Use números que você consegue explicar. "Reduzi o tempo de resposta em 20%" exige saber como esse número foi calculado.

"Reduzi o tempo de resposta em 20%" exige saber como esse número foi calculado. Use a IA para revisar, e não para inventar. Ela ajuda a organizar e a deixar o texto mais claro. O conteúdo precisa ser seu.

Ela ajuda a organizar e a deixar o texto mais claro. O conteúdo precisa ser seu. Mostre provas quando der. Portfólio, projetos, certificados e links ajudam o recrutador a confirmar o que está escrito.

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O currículo abre a porta. Quem atravessa é você, na primeira pergunta de aprofundamento.

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