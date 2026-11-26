Como causar uma ótima primeira impressão na hora de mandar currículo | Imagem: Getty Images (Getty Images)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17h26.
Com uma ferramenta de IA, qualquer currículo fica bonito em cinco minutos. Os verbos ficam mais fortes, as conquistas ficam maiores, e "noções de Excel" vira "domínio avançado de análise de dados". O problema aparece depois, na entrevista.
Numa pesquisa da Express Employment Professionals, empresa americana de recrutamento, divulgada em fevereiro de 2026, 80% dos gestores de contratação nos Estados Unidos disseram que os currículos não correspondem às habilidades reais dos candidatos ao menos às vezes. Para 34%, isso acontece com frequência ou sempre. Do outro lado, só 22% dos candidatos admitiram ter listado habilidades que não têm.
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Os gestores apontam um responsável. Na mesma pesquisa, 86% disseram que a IA deixou fácil demais enfeitar um currículo, e 42% concordaram totalmente que isso está virando um risco sério para as contratações.
A desconfiança convive com uma melhora visível na aparência dos documentos. Num levantamento da Resume Genius com mil gestores de contratação americanos, 79% disseram que os currículos de hoje são mais bem acabados e mais ajustados à vaga do que há cinco anos. Ainda assim, as empresas estão cada vez mais atentas a candidaturas geradas por IA.
O resultado é um paradoxo. O currículo ficou mais bonito e passou a valer menos como prova.
Do lado de quem se candidata, a percepção é de que ninguém lê com atenção. Num relatório da Monster com 1.001 candidatos americanos, 43% disseram acreditar que os recrutadores só passam os olhos pelo currículo. Apenas 6% acham que o documento é lido por inteiro.
É essa crença que alimenta o exagero. Se ninguém vai ler direito, parece não ter custo aumentar um pouco. A conta chega na entrevista, quando o recrutador pede um exemplo concreto daquela "experiência avançada" e a resposta não vem.
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As três pesquisas foram feitas nos Estados Unidos, por empresas do mercado de recrutamento e de currículos, e não por centros acadêmicos. O mercado brasileiro não foi medido. A "discrepância" relatada pelos gestores também pode incluir casos sem má-fé, como uma habilidade desatualizada ou uma descrição mal escrita.
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O currículo abre a porta. Quem atravessa é você, na primeira pergunta de aprofundamento.