Aprovação de Lula se mantém estável pelo terceiro mês, diz AtlasIntel

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 48,7% dos brasileiros e reprovado por 50,7%, segundo a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 22. Cerca de 0,6% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

Na comparação com o levantamento de dezembro, a aprovação e desaprovação se mantiveram estáveis, sem alterações relevantes. Esse é o terceiro mês consecutivo em que a popularidade fica estável.

A avaliação da gestão petista segue levemente negativa (48,5% de ruim e péssimo contra 47,1% de ótimo e bom), mas com crescimento de 2,7 pontos percentuais das avaliações positivas desde novembro, sinalizando uma leve recuperação.

Segundo análise do instituto AtlasIntel, a manutenção desse equilíbrio mostra freio das percepções negativas e abre margem para que programas do governo lançados no fim do ano dêem fôlego para o governo (isenção IR, fim da obrigatoriedade das autoescolas e gás do povo).

Lula tem melhor saldo de imagem

O levantamento mostra que nenhum dos principais nomes da política nacional testados em pesquisa de imagem alcança saldo positivo.

O ex-presidente Lula é quem apresenta o menor desgaste relativo, com 50% de avaliação negativa, seguido por seu vice, Geraldo Alckmin.

Jair Bolsonaro registra 55% de rejeição, refletindo o custo persistente da polarização entre os dois principais polos políticos do país.

No campo bolsonarista, Michelle Bolsonaro tem 53% de imagem negativa, e Flávio Bolsonaro, 57%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.