O erro silencioso que empreendedores cometem ao investir; segundo gestor de US$ 2,7 bi

Especialista em gestão de patrimônio explica como empresários falham ao aplicar mentalidade de negócios nas finanças pessoais

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10h44.

Para muitos empresários, tomar decisões rápidas, confiar no instinto e assumir riscos faz parte da rotina. Mas essa mentalidade, que impulsiona negócios de sucesso, pode ser um obstáculo sério quando o assunto é investimento.

É o que afirma Rob Edwards, diretor-geral e gestor sênior de portfólio da Edwards Asset Management, empresa que administra mais de US$ 2,7 bilhões em ativos.

Com quase duas décadas de experiência no setor financeiro, Edwards defende que o segredo para bons retornos está, na verdade, na simplicidade, na disciplina e na estrutura, não em grandes sacadas ou apostas ousadas. “A melhor carteira de investimentos é simples, econômica e você consegue mantê-la”, resume o gestor. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Instinto empresarial x disciplina financeira

O contraste entre a postura empreendedora e o comportamento ideal do investidor aparece logo de início. O empresário está habituado a agir com base em informações incompletas, tomar decisões rápidas e confiar em sua própria visão de futuro. No mundo corporativo, esse perfil é valorizado e, muitas vezes, recompensado. Já no mercado financeiro, essas mesmas atitudes podem comprometer os resultados.

Segundo Edwards, o excesso de confiança leva muitos empreendedores a buscar carteiras complexas, altamente diversificadas, acreditando que isso protege seus ativos. O resultado costuma ser o oposto: perda de foco, aumento de custos, menor clareza sobre os próprios investimentos e decisões baseadas em emoção, não em estratégia.

Ele aponta que, em finanças, diferentemente dos negócios, a paciência é uma vantagem competitiva. A capacidade de manter uma estratégia simples ao longo do tempo, mesmo diante da volatilidade, é o que separa os investidores bem-sucedidos dos demais.

Carreira, conhecimento financeiro e evolução profissional

A reflexão trazida por Edwards é especialmente relevante para profissionais que atuam ou aspiram atuar com finanças corporativas. Dominar a gestão de investimentos, seja dentro de uma organização, seja no planejamento do próprio patrimônio, é uma habilidade essencial para quem deseja crescer na carreira, tomar decisões estratégicas e liderar com visão de longo prazo.

Entender como o comportamento influencia o desempenho financeiro permite que o profissional assuma posições mais estratégicas, tanto em ambientes corporativos quanto em contextos de consultoria, gestão de risco e planejamento de ativos. É um diferencial que vai além da técnica: exige maturidade, clareza emocional e visão sistêmica.

Mais do que retorno: visão de legado

Ao final do artigo, o recado de Rob Edwards é direto: investir bem não é sobre prever o mercado. É sobre conhecer a si mesmo, manter uma estrutura sólida e respeitar os princípios básicos da boa gestão financeira.

Para empresários e executivos, a lição é clara: o mesmo rigor aplicado às finanças de uma empresa deve guiar também as decisões patrimoniais. O domínio dessa habilidade amplia o potencial de impacto, e pavimenta o caminho para uma carreira mais estratégica, estável e com visão de legado.

