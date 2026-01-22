O erro silencioso que empreendedores cometem ao investir; segundo gestor de US$ 2,7 bi

Para muitos empresários, tomar decisões rápidas, confiar no instinto e assumir riscos faz parte da rotina. Mas essa mentalidade, que impulsiona negócios de sucesso, pode ser um obstáculo sério quando o assunto é investimento.

É o que afirma Rob Edwards, diretor-geral e gestor sênior de portfólio da Edwards Asset Management, empresa que administra mais de US$ 2,7 bilhões em ativos.

Com quase duas décadas de experiência no setor financeiro, Edwards defende que o segredo para bons retornos está, na verdade, na simplicidade, na disciplina e na estrutura, não em grandes sacadas ou apostas ousadas. “A melhor carteira de investimentos é simples, econômica e você consegue mantê-la”, resume o gestor. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Instinto empresarial x disciplina financeira

O contraste entre a postura empreendedora e o comportamento ideal do investidor aparece logo de início. O empresário está habituado a agir com base em informações incompletas, tomar decisões rápidas e confiar em sua própria visão de futuro. No mundo corporativo, esse perfil é valorizado e, muitas vezes, recompensado. Já no mercado financeiro, essas mesmas atitudes podem comprometer os resultados.

Segundo Edwards, o excesso de confiança leva muitos empreendedores a buscar carteiras complexas, altamente diversificadas, acreditando que isso protege seus ativos. O resultado costuma ser o oposto: perda de foco, aumento de custos, menor clareza sobre os próprios investimentos e decisões baseadas em emoção, não em estratégia.

Ele aponta que, em finanças, diferentemente dos negócios, a paciência é uma vantagem competitiva. A capacidade de manter uma estratégia simples ao longo do tempo, mesmo diante da volatilidade, é o que separa os investidores bem-sucedidos dos demais.

Carreira, conhecimento financeiro e evolução profissional

A reflexão trazida por Edwards é especialmente relevante para profissionais que atuam ou aspiram atuar com finanças corporativas. Dominar a gestão de investimentos, seja dentro de uma organização, seja no planejamento do próprio patrimônio, é uma habilidade essencial para quem deseja crescer na carreira, tomar decisões estratégicas e liderar com visão de longo prazo.

Entender como o comportamento influencia o desempenho financeiro permite que o profissional assuma posições mais estratégicas, tanto em ambientes corporativos quanto em contextos de consultoria, gestão de risco e planejamento de ativos. É um diferencial que vai além da técnica: exige maturidade, clareza emocional e visão sistêmica.

Mais do que retorno: visão de legado

Ao final do artigo, o recado de Rob Edwards é direto: investir bem não é sobre prever o mercado. É sobre conhecer a si mesmo, manter uma estrutura sólida e respeitar os princípios básicos da boa gestão financeira.

Para empresários e executivos, a lição é clara: o mesmo rigor aplicado às finanças de uma empresa deve guiar também as decisões patrimoniais. O domínio dessa habilidade amplia o potencial de impacto, e pavimenta o caminho para uma carreira mais estratégica, estável e com visão de legado.