S. Gonzalez e D. Pel vs M. Melo e F. Romboli: que horas e onde assistir pelo Australian Open

Os brasileiros Marcelo Melo e Fernando Romboli estreiam na chave de duplas do Australian Open 2026 nesta quarta-feira, 21, em Melbourne. A dupla enfrenta o mexicano Santiago Gonzalez e o holandês David Pel pela primeira rodada do Grand Slam.

O confronto marca o primeiro Slam da parceria Melo/Romboli, que buscou entrosamento nos ATP 250 de Brisbane e Auckland no início da temporada.

Que horas é o jogo Gonzalez/Pel vs Melo/Romboli?

A partida entre Marcelo Melo e Fernando Romboli vs Santiago Gonzalez e David Pel está programada para esta quarta-feira, 21, a partir das 22h30 (horário de Brasília), na Quadra 15. O horário pode ter ajustes conforme a duração dos jogos anteriores da sessão noturna em Melbourne.

Onde assistir Gonzalez/Pel vs Melo/Romboli ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Disney+. A cobertura inclui múltiplas quadras e sinais simultâneos, permitindo acompanhar o torneio completo.

Como chegam Melo e Romboli ao Australian Open?

O mineiro Marcelo Melo inicia em Melbourne seu 73º Grand Slam da carreira, em temporada que marca seu 20º ano no circuito profissional. O histórico inclui 664 vitórias e 1.120 partidas disputadas.

No ranking da ATP, Romboli aparece na 40ª posição, com 2.005 pontos, enquanto Melo ocupa o 55º lugar, somando 1.680 pontos.