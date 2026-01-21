S. Gonzalez e D. Pel vs M. Melo e F. Romboli: que horas e onde assistir pelo Australian Open

Australia Open: brasileiros enfrentam Gonzalez e Pel pela primeira rodada da chave masculina de duplas (Divulgação)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23h21.
Os brasileiros Marcelo Melo e Fernando Romboli estreiam na chave de duplas do Australian Open 2026 nesta quarta-feira, 21, em Melbourne. A dupla enfrenta o mexicano Santiago Gonzalez e o holandês David Pel pela primeira rodada do Grand Slam.
O confronto marca o primeiro Slam da parceria Melo/Romboli, que buscou entrosamento nos ATP 250 de Brisbane e Auckland no início da temporada.
A partida entre Marcelo Melo e Fernando Romboli vs Santiago Gonzalez e David Pel está programada para esta quarta-feira, 21, a partir das 22h30 (horário de Brasília), na Quadra 15. O horário pode ter ajustes conforme a duração dos jogos anteriores da sessão noturna em Melbourne.
O confronto terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Disney+. A cobertura inclui múltiplas quadras e sinais simultâneos, permitindo acompanhar o torneio completo.
O mineiro Marcelo Melo inicia em Melbourne seu 73º Grand Slam da carreira, em temporada que marca seu 20º ano no circuito profissional. O histórico inclui 664 vitórias e 1.120 partidas disputadas.
No ranking da ATP, Romboli aparece na 40ª posição, com 2.005 pontos, enquanto Melo ocupa o 55º lugar, somando 1.680 pontos.