NFL no Brasil terá Karol G e Ana Castela como atrações; veja data

A cantora Karol G será a atração do intervalo do jogo entre Chiefs e Chargers no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo. A colombiana foi anunciada pela NFL nesta quinta-feira, 14. A cantora brasileira Ana Castela cantará o hino nacional brasileiro no evento esportivo.

O evento será transmitido gratuitamente no YouTube para fãs de todo o mundo. "Eu assisti a muitos shows de intervalo da NFL ao longo dos anos e agora ter a oportunidade de levar minha música para esse palco global significa o mundo para mim. Não posso esperar para celebrar com todos em São Paulo e com os fãs ao redor do mundo", disse Karol G.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por YouTube (@youtube)

A estrela internacional, que faz parte do "Billion-View Club" do YouTube, com quase 30 bilhões de visualizações em seu canal, consolidou seu lugar como uma das forças mais poderosas da música global.

Seu último álbum Tropicoqueta ultrapassou um bilhão de streams em várias plataformas e sua música "Si Antes Te Hubiera Conocido" superou os 947 milhões de visualizações no YouTube.

Ela também estabeleceu uma marca impressionante na Billboard, alcançando o Top 3 do Billboard 200 e o topo da Billboard Top Latin Albums em quatro ocasiões consecutivas, além de bater seu próprio recorde no Billboard Hot Latin Songs com 20 músicas simultâneas, incluindo 18 estreias de Tropicoqueta.

NFL no Brasil

Após o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL no Brasil terá a disputa entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, ambos rivais da divisão AFC West. A partida ocorrerá na primeira semana da temporada.

Os Chiefs chegam ao jogo como favoritos, após terem disputado o Super Bowl LIX, embora tenham sido derrotados pelos Eagles. Já os Chargers tentam começar 2025 com uma temporada mais positiva, após a eliminação precoce em 2024 contra o Houston Texans na rodada de Wildcard.