Jogos de hoje, quinta-feira, 14 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Os principais destaques desta quinta-feira, 14 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Centro-Americana da Concacaf, The Women's Cup e Campeonato Brasileiro Sub-17.
Libertadores
- 19h00 - Botafogo x LDU - Paramount+ (Tempo Real)
- 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+ (Tempo Real)
- 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Copa Sul-Americana
- 19h00 - Atlético-MG x Godoy Cruz - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
- 21h30 - Central Córdoba x Lanús - Paramount+ (Tempo Real)
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 21h00 - Independiente x Verdes FC - Disney+ (Tempo Real)
- 23h00 - CD Motagua x CS Cartagines - Disney+ (Tempo Real)
- 23h00 - Club Xelaju x Real Estelí FC - Disney+ (Tempo Real)
The Women's Cup
- 12h45 - Juventus (F) x Como (F) - Canal GOAT
- 15h45 - Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) - Canal GOAT
- 16h00 - Hibernian x Partizan Belgrado - Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Brasileiro Sub-17
- 18h00 - Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 - Sportv
Campeonato Brasileiro Sub-20
- 16h00 - Vitória sub-20 x Sport sub-20 - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Egípcio
- 15h00 - Pyramids x Ismaily - Link Sport Club Podcast (YouTube) (Tempo Real)