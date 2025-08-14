Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 14 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13h48.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Os principais destaques desta quinta-feira, 14 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Centro-Americana da Concacaf, The Women's Cup e Campeonato Brasileiro Sub-17.

Libertadores

  • 19h00 - Botafogo x LDU - Paramount+ (Tempo Real)
  • 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+ (Tempo Real)
  • 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Copa Sul-Americana

  • 19h00 - Atlético-MG x Godoy Cruz - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 21h30 - Central Córdoba x Lanús - Paramount+ (Tempo Real)

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h00 - Independiente x Verdes FC - Disney+ (Tempo Real)
  • 23h00 - CD Motagua x CS Cartagines - Disney+ (Tempo Real)
  • 23h00 - Club Xelaju x Real Estelí FC - Disney+ (Tempo Real)

The Women's Cup

  • 12h45 - Juventus (F) x Como (F) - Canal GOAT
  • 15h45 - Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) - Canal GOAT
  • 16h00 - Hibernian x Partizan Belgrado - Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 18h00 - Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 - Sportv

Campeonato Brasileiro Sub-20

  • 16h00 - Vitória sub-20 x Sport sub-20 - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Egípcio

  • 15h00 - Pyramids x Ismaily - Link Sport Club Podcast (YouTube) (Tempo Real)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

NFL no Brasil terá Karol G e Ana Castela como atrações; veja data

CBF detalha calendário das quartas de final da Copa do Brasil 2025; veja como fica

Corinthians é o clube com maior dívida, mas figura entre as maiores receitas com mais de R$1 bi

Quanto o PSG recebeu após derrotar o Tottenham? Veja o valor do título da Supercopa da Uefa

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Como vai funcionar o sistema eletrônico europeu que substitui carimbo em passaportes

Inteligência Artificial

Brasil registra 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente em 2025, aponta Fortinet

Mundo

Morte de Miguel Uribe na Colômbia desorganiza a direita e amplia pressão sobre Petro

Um conteúdo Bússola

Ela vai faturar R$ 4 milhões colocando algodão doce no mercado de eventos de luxo