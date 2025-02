Impacto de R$ 6 milhões e recorde de marcas: entenda a estratégia do NFL in Brasa

Manter um relacionamento não é uma tarefa fácil. Mas a distância é um desafio ainda maior. É necessário estabelecer pontos de contato e garantir que ambas as partes tenham benefícios para que algo seja duradouro. Esse 'casamento' do qual estou falando é o da NFL com o público brasileiro. E, recentemente, no Super Bowl, tivemos uma demonstração de que a liga de futebol americano já está de 'papel passado' com o país sul-americano. O NFL in Brasa, realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, é prova disso.

Segundo a Effect Sports, organizadora do evento, mais de 10 mil pessoas passaram pelos três dias da terceira edição do NFL in Brasa, com um impacto econômico estimado em R$ 6 milhões, superando os R$ 5 milhões investidos na realização do evento. Além da grandiosidade, o que chamou a atenção foi a preocupação das empresas em ativar suas marcas e estreitar ao máximo o relacionamento com os fãs da NFL, que já tem data marcada para retornar ao Brasil.

A liga anunciou no última semana que vai realizar um novo jogo em São Paulo em 2025. A partida acontecerá na Neo Química Arena, casa do Corinthians, no dia 5 de setembro, às 21h (horário de Brasília). O Los Angeles Chargers será o time da casa, mas o adversário ainda não foi definido.

A estratégia dos 30 passos

Estive no evento no terceiro dia, domingo, 9, data do Super Bowl. Na sexta-feira, o espaço Arca, centro de eventos na Vila Leopoldina, em São Paulo, foi tomado por influenciadores que agitaram o ambiente. No sábado, o show de Marcelo D2 animou o público. Entretanto, nem o show, nem o Super Bowl, nem os Eagles estiveram sob os holofotes, mas sim outro fator: as ativações de marcas.

Assim que entrei, percebi a organização do espaço. Não era preciso andar mais de 30 passos para encontrar uma ativação ou chegar à praça de alimentação. Mesmo sendo um local amplo, tudo se conectava de forma harmônica.

Em diferentes pontos do evento, os fãs podiam participar de atividades físicas e virtuais ligadas aos fundamentos do esporte, com brindes que iam de chaveiros a camisas. Além disso, as filas eram menores do que no jogo realizado na Neo Química Arena, em setembro de 2024— um avanço relevante, já que esse era o principal problema que comprometia a experiência na ocasião.

Futebol americano é só um detalhe. Um detalhe fantástico, mas ainda assim, um detalhe

Quando falo sobre a NFL, costumo explicar que é um evento de entretenimento que, por um 'acaso', tem um jogo de futebol americano no meio. Com partidas que duram quatro horas, independentemente do placar, os torcedores precisam comer, ir ao banheiro e se entreter de outras formas. É natural. Por isso, as arenas americanas funcionam como verdadeiros shoppings, atendendo a todas as necessidades do público.

O NFL in Brasa trouxe essa mesma experiência, com opções de lanches, bebidas e uma loja oficial operada pela Sport America, que ofereceu mais de 450 tipos de produtos.

A organização também ampliou as atrações, incluindo atividades como estações de field goal e recepção, quarterback challenge, circuito de running back e flag football, proporcionando opções para adultos e crianças jogarem futebol americano durante todo o final de semana.

O evento ainda contou com uma exposição de itens exclusivos dos 32 times da liga, além de objetos de memorabília icônicos e distribuição de brindes para atividades no palco e competições no Madden e no VR ultrarrealista NFL Pro Era.

No domingo, 9, a viewing party teve como ponto alto a exibição do Super Bowl LIX, incluindo o tradicional show do intervalo direto de Nova Orleans, estrelado por Kendrick Lamar.

Além disso, o NFL in Brasa 2025 contou com um line-up diversificado de DJs e atrações musicais, enquanto a gastronomia seguiu o conceito tailgate, com churrasco premium, hambúrgueres, hot dogs, pizzas e outras opções.

Quem marcou presença na festa?

Quando a festa é boa, ninguém quer ficar de fora. Por isso, a edição de 2025 do NFL in Brasa bateu recorde de marcas participantes.

Ao longo dos três dias de evento, 14 empresas marcaram presença, fortalecendo sua conexão com o público da NFL. Entre elas, estavam Perdigão, Boticário, Jim Beam, Budweiser, New Era, Pizza Hut, Copag, Fit Combustíveis, Ticket Sports e SPTuris.

Fã brasileiro é mais fiel às marcas e tem boa relação com patrocinadores da NFL

Poucos dias antes do Super Bowl LIX, o Ibope Repucom divulgou um estudo chamado Yard by Yard – O avanço do futebol americano no interesse dos brasileiros, trazendo insights sobre os 41 milhões de fãs do esporte no Brasil.

O levantamento mostrou que 82% dos fãs da NFL no país estão dispostos a experimentar produtos e serviços de marcas que patrocinam times e atletas que admiram. Outro dado interessante: a fidelidade às marcas que patrocinam atletas ou equipes queridas pelos torcedores é 45% superior à média da população brasileira conectada.

Essa base de fãs, aliada a parcerias sólidas, tornou o Brasil o destino natural para a expansão da NFL, como afirmou Peter O'Reilly, executivo internacional da liga, em entrevista exclusiva à EXAME.

Ou seja, estar próximo desse público possibilita que as empresas envolvidas com a liga tenham maior probabilidade de serem consideradas pelos consumidores brasileiros.

Amor pela festa

Ano após ano, a NFL continua seu crescimento no Brasil, com um marco histórico alcançado em setembro, quando ocorreu o primeiro jogo da liga na América do Sul, na Arena Corinthians, em São Paulo. A partida gerou um impacto econômico superior a US$ 60 milhões e envolveu mais de 12 mil pessoas ao longo do evento, refletindo o alcance da liga no país.

O NFL in Brasa é um case de consumo esportivo e marketing de experiência. O evento não apenas entregou entretenimento, como também criou um ambiente no qual os fãs puderam vivenciar um sentimento coletivo de pertencimento a uma comunidade: a de torcedores da NFL no Brasil.

Com essa estratégia e uma abordagem consistente — baseada em conteúdo, engajamento e proximidade com o público —, fica mais fácil entender por que o número de fãs da NFL no país cresceu 310% desde 2014.

