Neymar rescinde com Al Hilal e pode voltar para o Santos

O Al Hilal anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato do atacante Neymar. O movimento abre caminho de vez para o retorno do ídolo ao Santos, que tem conversas avançadas com o estafe do jogador.

"Al Hilal e Neymar concordam em encerrar a relação contratual por consentimento mútuo. Obrigado, Neymar, e boa sorte 💙", escreveu o clube saudita em suas redes sociais.

الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي 🔹 شكرًا "نيمار" وبالتوفيق 💙 pic.twitter.com/tRJgRBwD9q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 27, 2025

O camisa 10 da seleção brasileira tinha contrato com o clube até junho, mas vinha conversando pela rescisão antecipada. Após passagem marcada por lesões (uma delas, que o tirou de campo por mais de um ano), ele não foi inscrito no Campeonato Saudita.