As obrigações de descarbonização impostas pela Lei do Combustível do Futuro ao setor de gás natural abriram uma nova frente de negócios para os produtores de biometano no Brasil. Até então concentrada no mercado voluntário de certificados de garantia de origem, a Gás Verde passa agora a disputar também a demanda de empresas que precisam cumprir metas ambientais previstas em lei.

Na terça-feira, 24, a companhia recebeu a certificação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para emitir Certificados de Garantia de Origem do Biometano (CGOBs) em sua unidade localizada no aterro sanitário de Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Com uma produção de 160 mil metros cúbicos por dia, a instalação é a maior planta de biometano em operação no Brasil e concentra cerca de 84% do volume produzido atualmente pela companhia.

A certificação, conduzida pelo Instituto Totum, terá validade de quatro anos e permitirá à Gás Verde comercializar os atributos ambientais do combustível renovável para produtores e importadores de gás natural fóssil.

Esses agentes estão sujeitos às metas anuais de descarbonização instituídas pela Lei do Combustível do Futuro, de 2024, que estabeleceu, entre outras medidas, um programa específico para estimular a participação do biometano na matriz energética brasileira.

Para a Gás Verde, a mudança representa uma ampliação do perfil de compradores de seus certificados. Se, no mercado voluntário, a aquisição desses instrumentos está associada aos compromissos ambientais assumidos pelas próprias empresas, no ambiente regulado a demanda passa a estar vinculada ao cumprimento de obrigações legais.

A companhia foi, em 2025, a maior emissora de certificados de garantia de origem de biometano do país no mercado voluntário. Com a autorização para a unidade fluminense, poderá atuar nas duas frentes.

“A certificação pela ANP representa mais um avanço para o fortalecimento do mercado de biometano no Brasil e reforça nosso compromisso em apoiar as metas de descarbonização no país”, afirmou Marcel Jorand, CEO da Gás Verde.

Como funciona o certificado de biometano?

O Certificado de Garantia de Origem do Biometano foi criado no Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, instituído pela Lei nº 14.993/2024, conhecida como Lei do Combustível do Futuro.

O instrumento permite identificar e comercializar os atributos ambientais associados à produção do combustível renovável, assegurando a rastreabilidade de sua origem ao longo da cadeia, desde a produção até a comercialização.

A certificação das unidades produtoras é realizada por um Agente Certificador de Origem (ACO), entidade credenciada pela ANP responsável pelo processo de verificação.

A lógica dos certificados é permitir que os atributos ambientais do biometano sejam comercializados separadamente do fornecimento físico do combustível. Isso cria uma alternativa para empresas que ainda não conseguem substituir integralmente as fontes fósseis utilizadas em suas operações.

Com origem rastreável e auditoria independente, os instrumentos permitem documentar a produção de energia renovável e fundamentar a contabilização dos resultados ambientais associados a ela.

No mercado regulado, esse mecanismo ganha uma aplicação adicional: atender às exigências de descarbonização de um setor cuja atividade econômica está diretamente associada à comercialização de combustíveis fósseis.

A aposta da Gás Verde na expansão do biometano

A entrada no mercado regulado ocorre em meio aos planos de expansão da capacidade produtiva da Gás Verde. Atualmente, a companhia opera duas unidades, em Seropédica (RJ) e em São Paulo, que, juntas, produzem 190 mil metros cúbicos de biometano por dia.

A meta é alcançar uma capacidade de 650 mil metros cúbicos diários nos próximos anos, com novas instalações em seis estados. O volume previsto equivale a cerca de 3,4 vezes a produção atual da empresa.

Além da comercialização dos certificados de origem, os negócios da companhia estão concentrados no fornecimento físico de biometano para a indústria e o setor de transportes.

Por ser intercambiável com o gás natural, o biometano pode ser utilizado em aplicações que já demandam essa fonte energética, o que permite à companhia explorar diferentes perfis de consumo, desde processos industriais até o abastecimento de veículos.

Entre os clientes da Gás Verde estão empresas de setores como siderurgia, construção, alimentos e bebidas, cosméticos e indústria automotiva. A carteira inclui Ternium, Saint-Gobain, Haleon, Vesuvius, Nestlé, Henkel, Stellantis, Grupo L’Oréal, Knauf e Ambev.

A diversificação das aplicações do combustível também passa pelo desenvolvimento de estruturas dedicadas ao abastecimento de frotas corporativas.

Para o Grupo L’Oréal no Brasil, por exemplo, a empresa implantou um ponto de abastecimento de biometano destinado aos veículos que realizam o transporte de produtos entre a fábrica e o centro de distribuição. Nesse caso, o uso do combustível renovável está concentrado em uma etapa específica da cadeia logística da multinacional.

Do lixo urbano ao combustível

No Rio de Janeiro, uma das aplicações do biometano produzido pela Gás Verde está na própria cadeia de gestão de resíduos urbanos.

Cem caminhões da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) são abastecidos com o combustível renovável. A operação conecta duas etapas da gestão do lixo: os resíduos coletados na cidade servem de matéria-prima para a produção de combustível utilizado pelos veículos responsáveis pela coleta.

O modelo també é uma aplicação de economia circular, que busca reinserir resíduos e materiais descartados nas cadeias produtivas, atribuindo a eles novas funções econômicas.

A atuação da Gás Verde no setor de transportes não se restringe às frotas corporativas. No estado do Rio de Janeiro, o combustível fornecido pela companhia também abastece cerca de 30 postos.

Outra frente de negócios é a produção de CO₂ verde, dióxido de carbono obtido a partir da corrente de produção do biometano. Com essa atividade, a empresa amplia as possibilidades de aproveitamento comercial dos recursos provenientes do processamento dos resíduos, para além da venda do combustível e de seus atributos ambientais.