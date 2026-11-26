Por Rogério Chér, sócio fundador da Winx e da Devello

Nunca investimos tanto em bem-estar. E nunca tivemos tantos afastamentos por saúde mental.

Começo por essa contradição porque ela me acompanha em praticamente todas as salas de diretoria em que entro. Empresas sérias, com lideranças bem-intencionadas, orçamentos crescentes para programas de clima, engajamento, cultura e qualidade de vida. E, ainda assim, os indicadores que mais importam andam na direção contrária.

Quando isso acontece por um ano, é conjuntura. Quando acontece por seis anos seguidos, é sinal de que estamos usando as ferramentas de sempre para um problema que mudou de natureza. Ou, pior, para um problema que nunca entendemos direito.

Quatro contas que não fecham

Olhe para os números do Brasil e veja se reconhece a sua empresa neles.

Os afastamentos por saúde mental mais que dobraram. Os benefícios concedidos por transtornos mentais e comportamentais passaram de cerca de 236 mil, em 2019, para mais de 546 mil, em 2025. No mesmo período, a oferta corporativa de programas de bem-estar só cresceu.

O plano de saúde virou o segundo maior custo com pessoas. O reajuste médio dos planos coletivos acumulou 83% entre 2019 e 2025, mais que o dobro da inflação do período, de 39%. O benefício já consome 15,8% da folha de pagamento. Em 2013, era perto de 10%.

As ausências longas dispararam. Os afastamentos do trabalho por mais de 15 dias concedidos pelo INSS saíram de 2,3 milhões, em 2020, para 4,1 milhões, em 2025.

As pessoas estão indo embora por conta própria. Os pedidos de demissão no emprego formal foram de 3,8 milhões, em 2020, para 9,2 milhões, em 2025. Mais de um em cada três desligamentos já parte do próprio trabalhador.

Adoecimento, custo, ausência e saída. São dores antigas, que todo executivo conhece de cor. O que mudou foi a escala. E o fato de que nenhuma delas cedeu ao que fizemos até aqui.

Trabalhando mais, entregando menos

Em setembro de 2026, a Korn Ferry publicou a terceira edição do seu estudo global sobre o trabalho, o Workforce 2026, com mais de 16 mil profissionais em 11 países, o Brasil entre eles. Li o relatório com a sensação de quem encontra a peça que faltava para explicar as quatro contas acima.

No recorte brasileiro, 63% dizem que a carga de trabalho aumentou significativamente em dois anos. Metade afirma receber demandas acima da própria capacidade, seis pontos acima da média global. E 59% acumulam responsabilidades de mais de uma função.

O dado que mais me incomoda é outro: 47% dizem estar ocupados demais para entregar o que realmente importa. Releia com calma. Quase metade das pessoas trabalha tanto que não sobra capacidade para o trabalho que gera valor. Atividade deixou de ser sinônimo de resultado.

A inteligência artificial, que deveria aliviar, entrou na mesma lógica. A maioria reconhece o ganho de eficiência, mas 52% dos brasileiros dizem que as ferramentas aumentaram o número de tarefas esperadas. Fizemos cada tarefa mais rápido e devolvemos a economia em forma de mais tarefas.

E quem deveria organizar tudo isso está no limite. Segundo o estudo, 42% das organizações no mundo cortaram cargos de gestão no último ano, e mais da metade dos gestores que ficaram se declara exausta. No Brasil, apenas 18% dizem receber do gestor o suporte de que precisam. Não por má vontade de quem lidera. Por falta de capacidade de quem lidera.

O resultado aparece na motivação, que caiu dez pontos no mundo em dois anos, de 71% para 61%. E no motivo pelo qual os brasileiros permanecem no emprego: salário, citado por 92%. Quando a principal razão para ficar é o contracheque, a principal razão para sair será um contracheque maior. Os 9,2 milhões de pedidos de demissão começam a fazer sentido.

O que nenhuma pesquisa enxerga

O estudo é excelente no que se propõe a fazer. Mas ele carrega o mesmo limite de quase tudo o que usamos para gerir pessoas: mede o que as pessoas dizem. E só isso.

Falo com conhecimento de causa. Há anos me dedico a pesquisas de clima, engajamento e cultura, e continuo convicto do valor delas. Só que percepção é uma das fontes, não a única. Ficam de fora duas perguntas decisivas.

A primeira: o que o corpo registra? Muita gente responde "está tudo bem" com o organismo já no vermelho. Outros se declaram esgotados quando ainda têm reserva. O que a pessoa sente e o que o corpo vive nem sempre coincidem, e é justamente nessa diferença que moram os afastamentos que "ninguém viu chegar".

A segunda: como o trabalho está organizado? Duas pessoas com oito horas de agenda podem viver dias opostos. Uma tem o melhor horário protegido para pensar e pausas entre os blocos. A outra tem nove reuniões, quatro em sequência, bem na hora em que o cérebro renderia mais. Contabilmente, são oito horas. Humanamente, não são as mesmas oito horas.

Há ainda uma ausência que diz muito. Entre os indicadores divulgados, não há nenhum sobre recuperação. Sabemos quanto as pessoas dizem gastar de energia. Não sabemos quanto conseguem repor. É como administrar uma empresa olhando só para as despesas, sem nunca conferir o que entra no caixa.

A pergunta está errada

Diante dos números, a reação habitual é perguntar qual programa está faltando. Mais uma pesquisa, mais um benefício, mais uma palestra, mais um aplicativo de meditação.

Minha tese é que o problema não está na falta de programas. Está no fato de que tentamos resolver, apenas com soluções comportamentais, um problema que também é biológico.

Gente não é recurso de disponibilidade constante. Cada pessoa funciona como um tanque de energia. A carga é o que sai. A recuperação é o que entra. O ritmo é o equilíbrio entre os dois ao longo dos dias. E a capacidade é o saldo disponível hoje, aquele que a gestão deveria conhecer antes de pedir mais.

Por isso insisto em um ponto que costuma surpreender quem me ouve: o problema não é a alta demanda. Sempre acreditei que as pessoas crescem em ambientes exigentes, e não defendo empresas mornas. O problema é a alta demanda sem recuperação. É o tanque do qual só se tira.

Visto assim, os dados da Korn Ferry e as estatísticas de afastamento contam a mesma história em dois tempos. Primeiro, a carga ultrapassa a capacidade e ninguém mede a reposição. Depois, a conta chega em forma de atestado, sinistralidade e pedido de demissão.

As competências que ninguém ensinou a quem lidera

Fomos formados para gerir esforço, desempenho e resultado. Sabemos cobrar meta, avaliar entrega e dar feedback. Quase nenhum de nós aprendeu a gerir a capacidade humana disponível, que é de onde esforço, desempenho e resultado saem. Vejo cinco competências novas a desenvolver.

Ler a capacidade antes de distribuir a carga. Todo gestor sabe de cor o que pediu ao time. Poucos sabem dizer quanto o time ainda tem para dar. A pergunta "cabe?" precisa vir antes da pergunta "quem pega?". Tratar a recuperação como parte do trabalho. Nenhum técnico escala o mesmo atleta todos os dias sem olhar o desgaste. Pausas entre reuniões, semanas mais leves depois de entregas pesadas e férias sem mensagens não são gentileza. São o que mantém a produção de pé no trimestre seguinte. Juntar o que a pessoa diz com o que o corpo mostra. O dado que já está no relógio e no celular de cada um, somado à percepção declarada, conta uma história que nenhuma das duas fontes conta sozinha. Com dois cuidados inegociáveis: o dado individual pertence à pessoa, e a liderança olha apenas para o conjunto do time. Desenhar a agenda pelo ritmo de quem trabalha. Cada pessoa tem seu relógio interno, com um período de pico, um vale e uma retomada. Decisão difícil e conversa corajosa pedem o pico. E-mail e aprovação burocrática cabem no vale. Gastar o melhor horário do time com reunião informativa é usar carro de Fórmula 1 para buscar pão na padaria. Trocar o grande programa pelo pequeno experimento. Em vez de uma iniciativa anual para todos, uma hipótese por vez: "reuniões em sequência estão drenando este time". Testa-se um ajuste por duas ou três semanas, compara-se o antes e o depois, mantém-se o que funcionou. Pequeno, voluntário e reversível.

Nenhuma dessas competências exige orçamento novo. Todas exigem uma mudança de olhar: parar de pedir que a capacidade das pessoas se adapte ao trabalho e começar a desenhar o trabalho em torno da capacidade das pessoas.

O convite

Afastamento, custo de saúde, absenteísmo e rotatividade estão na pauta das empresas há décadas. O que os números de 2025 e o estudo da Korn Ferry de 2026 mostram é que as respostas de sempre chegaram ao teto. Fazer mais do mesmo, com mais verba, não vai dobrar essas curvas.

Acredito que a próxima década da gestão de pessoas será de quem aprender a medir e a gerir a capacidade humana com o mesmo rigor com que hoje se mede caixa, estoque e prazo. Para as empresas, é uma questão de resultado. Para quem lidera, é uma questão de carreira: o mercado vai disputar gestores que entregam muito sem esvaziar o time que entrega.

Fica a pergunta para a sua próxima reunião de liderança. Você sabe exatamente quanto pediu às pessoas neste ano. Sabe dizer quanto elas ainda têm capacidade humana disponível para dar?