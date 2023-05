Confira os jogos de hoje, terça-feira, 30; onde assistir ao vivo e horários

A nova rodada do Brasileirão Série C e os jogos do Paulistão Feminino são os destaques desta terça-feira, 30, de futebol.

O São Paulo enfrenta o São Bernardo em casa nesta terça-feira. As meninas partem em busca de uma nova vitória para subir na tabela do Paulistão, após derrota por 1 a 0 contra o Fonte Luminosa, em Araraquara.

No Brasileirão Série C, Remo disputará a partida contra o Confiança.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série C

20h - Remo x Confiança - Nosso Futebol

Campeonato Paulista Feminino

17h - Ferroviária x AERJ - DAZN e YouTube (Futebol Paulista)

19h - São Paulo x São Bernardo - YouTube (Centauro)

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo ; veja horário

O jogo São Paulo x São Bernardo terá transmissão ao vivo na DAZN e YouTube (Futebol Paulista).

Que horas é o jogo do Remo ?

O jogo Remo x Confiança terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Youtube