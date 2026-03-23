NBA: Que horas é o jogo do Gui Santos hoje e onde assistir?

Golden State Warriors e Dallas Mavericks se enfrentam nesta segunda-feira, 23, pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no American Airlines Center, em Dallas.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam pressionadas. Os Warriors vêm de três derrotas seguidas, enquanto os Mavericks também atravessam uma sequência ruim e tentam reagir em casa.

Como chegam os Warriors

O Golden State entra em quadra depois de três derrotas consecutivas. Na sequência mais recente, perdeu para o Boston Celtics por 120 a 99, depois caiu diante do Detroit Pistons por 115 a 101 e, na rodada seguinte, foi derrotado pelo Atlanta Hawks por 126 a 110.

Além do momento ruim, o time tem baixas importantes. O relatório oficial de lesões da NBA lista Stephen Curry, Jimmy Butler, Al Horford e Seth Curry como fora para o jogo desta segunda. Moses Moody aparece como questionável, enquanto De'Anthony Melton e Kristaps Porzingis constam como prováveis.

Como chegam os Mavericks

O Dallas Mavericks também tenta se recuperar. Nos últimos jogos, a equipe perdeu para o Atlanta Hawks por 135 a 120 e, depois, foi superada pelo Los Angeles Clippers por 138 a 131, ambos em casa.

O momento de Gui Santos no Warriors

Gui Santos vive um momento de mais protagonismo no Warriors, sobretudo por causa dos desfalques no elenco e do aumento de minutos nas últimas semanas. Em março, ele emplacou uma sequência de atuações relevantes, com 22 pontos e 11 rebotes contra o Nets, depois 15 pontos, 8 rebotes e 5 assistências diante do Jazz, 17 pontos contra o Bulls, 18 pontos diante do Wizards e 13 pontos contra o Celtics. Ele também registrou 8 assistências, recorde pessoal na NBA, em jogo contra o Timberwolves.