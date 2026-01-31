NBA hoje: acompanhe as partidas deste sábado, 31

A NBA tem seis partidas neste sábado, 31 de janeiro, com jogos ao longo de todo o dia e confrontos que impactam diretamente a disputa por vagas nos playoffs e no play-in das conferências Leste e Oeste.

As partidas serão transmitidas por League Pass, Prime Video e também pela ESPN 2, com opção de streaming no Disney+.

Entre os destaques da rodada estão o duelo entre Heat e Bulls, confronto direto no Leste, e o clássico texano entre Rockets e Mavericks, que terá transmissão na TV fechada.

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Horário: 14h

Onde assistir: Prime Video

O duelo da tarde reúne duas equipes jovens, em processo de reconstrução, e marca uma das poucas partidas do dia com transmissão fora do League Pass.

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Horário: 21h

Onde assistir: League Pass

Pacers e Hawks entram em quadra em confronto direto por posições intermediárias da Conferência Leste, com impacto na corrida pelo play-in.

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Horário: 21h30

Onde assistir: League Pass

O Philadelphia 76ers enfrenta o Pelicans em casa tentando manter consistência diante de um adversário que busca reação no Oeste.

Miami Heat x Chicago Bulls

Horário: 22h

Onde assistir: League Pass

Um dos jogos mais equilibrados da rodada. Heat e Bulls brigam diretamente por posições no Leste e entram pressionados pela proximidade da reta final da temporada regular.

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Horário: 22h

Onde assistir: League Pass

No Oeste, o Grizzlies recebe o Timberwolves em confronto importante para a definição da zona de classificação, especialmente para as vagas de play-in.

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Horário: 22h30

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

O clássico texano fecha a rodada com transmissão na TV. Rockets e Mavericks protagonizam um duelo regional que costuma atrair grande audiência.