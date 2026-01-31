Jogos de hoje: acompanhe os principais esportes deste sábado, 31

A agenda esportiva deste sábado, 31, reúne futebol nacional e internacional, além de rodada cheia da NBA.
Confira horários e onde assistir às principais partidas do dia.
Campeonato Paulista
- 16h — Guarani x Ponte Preta — TNT e HBO Max
- 20h30 — Primavera x Portuguesa — HBO Max
- 20h30 — São Paulo x Santos — Record, Cazé TV (YouTube) e HBO Max (destaque do dia)
Campeonato Gaúcho
- 16h30 — Caxias x Internacional — SporTV e Premiere
- 16h30 — Grêmio x Juventude — Globo (RS) e Premiere
- 16h30 — Inter-SM x Avenida — GZH (YouTube)
- 16h30 — Monsoon x São Luiz — GZH (YouTube)
- 16h30 — Novo Hamburgo x Guarany de Bagé — GZH (YouTube)
- 16h30 — Ypiranga x São José-RS — GZH (YouTube)
Campeonato Mineiro
- 16h30 — Pouso Alegre x Atlético-MG — Globo (MG), Premiere e GE TV (YouTube)
- 18h — Democrata-GV x North — SportyNet+
- 18h30 — América-MG x URT — SporTV e Premiere
Campeonatos Regionais
- 16h — Fortaleza x Iguatu (Cearense) — GOAT (YouTube)
- 16h — CRB x ASA (Alagoano) — Record (AL) e SportyNet (YouTube)
- 16h30 — Campinense x Botafogo-PB (Paraibano) — Globo (PB) e GOAT (YouTube)
- 17h — Atlético-PI x Piauí (Piauiense) — SBT (PI) e TV Cidade Verde (YouTube)
Premier League
- 12h — Brighton x Everton — X Sports e Disney+
- 12h — Leeds x Arsenal — ESPN e Disney+
- 12h — Wolverhampton x Bournemouth — ESPN e Disney+
- 14h30 — Chelsea x West Ham — ESPN e Disney+
- 17h — Liverpool x Newcastle — Disney+
La Liga
- 10h — Real Oviedo x Girona — ESPN e Disney+
- 12h15 — Osasuna x Villarreal — ESPN e Disney+
- 14h30 — Levante x Atlético de Madrid — ESPN e Disney+
- 17h — Elche x Barcelona — ESPN e Disney+
Serie A (Itália)
- 11h — Pisa x Sassuolo — Disney+
- 14h — Napoli x Fiorentina — Cazé TV e Disney+
- 16h45 — Cagliari x Hellas Verona — Disney+
Ligue 1 (França)
- 13h — Paris FC x Olympique — Disney+
- 15h — Lorient x Nantes — Disney+
- 17h05 — Monaco x Rennes — Cazé TV (YouTube)
Outros campeonatos
- 12h30 — Santa Clara x Estoril (Portugal) — X Sports e Disney+
- 17h30 — Alverca x Estrela Amadora (Portugal) — X Sports e Disney+
- 14h — Besiktas x Konyaspor (Turquia) — Disney+
- 17h — Sparta Rotterdam x Groningen (Holanda) — Disney+
- 19h45 — Independiente x Vélez Sarsfield (Argentina) — ESPN 4 e Disney+
- 22h — Atlético Tucumán x Huracán (Argentina) — Disney+
- 20h — Atlas x Mazatlán (México) — SportyNet (YouTube)
- 22h — Monterrey x Tijuana (México) — SportyNet (YouTube)
🏀 NBA hoje
- 14h — Charlotte Hornets x San Antonio Spurs — Prime Video
- 21h — Indiana Pacers x Atlanta Hawks — League Pass
- 21h30 — Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans — League Pass
- 22h — Miami Heat x Chicago Bulls — League Pass
- 22h — Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves — League Pass
- 22h30 — Houston Rockets x Dallas Mavericks — ESPN 2 e Disney+