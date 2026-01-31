Esporte

Jogos de hoje: acompanhe os principais esportes deste sábado, 31

Agenda reúne Campeonato Paulista, Gaúcho, Mineiro, além de NBA e Premier League

EXAME Esportes: acompanhe os principais jogos da rodada.

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10h20.

A agenda esportiva deste sábado, 31, reúne futebol nacional e internacional, além de rodada cheia da NBA.

Confira horários e onde assistir às principais partidas do dia.

Campeonato Paulista

  • 16h — Guarani x Ponte Preta — TNT e HBO Max
  • 20h30 — Primavera x Portuguesa — HBO Max
  • 20h30 — São Paulo x Santos — Record, Cazé TV (YouTube) e HBO Max (destaque do dia)

Campeonato Gaúcho

  • 16h30 — Caxias x Internacional — SporTV e Premiere
  • 16h30 — Grêmio x Juventude — Globo (RS) e Premiere
  • 16h30 — Inter-SM x Avenida — GZH (YouTube)
  • 16h30 — Monsoon x São Luiz — GZH (YouTube)
  • 16h30 — Novo Hamburgo x Guarany de Bagé — GZH (YouTube)
  • 16h30 — Ypiranga x São José-RS — GZH (YouTube)

Campeonato Mineiro

  • 16h30 — Pouso Alegre x Atlético-MG — Globo (MG), Premiere e GE TV (YouTube)
  • 18h — Democrata-GV x North — SportyNet+
  • 18h30 — América-MG x URT — SporTV e Premiere

Campeonatos Regionais

  • 16h — Fortaleza x Iguatu (Cearense) — GOAT (YouTube)
  • 16h — CRB x ASA (Alagoano) — Record (AL) e SportyNet (YouTube)
  • 16h30 — Campinense x Botafogo-PB (Paraibano) — Globo (PB) e GOAT (YouTube)
  • 17h — Atlético-PI x Piauí (Piauiense) — SBT (PI) e TV Cidade Verde (YouTube)

Premier League

  • 12h — Brighton x Everton — X Sports e Disney+
  • 12h — Leeds x Arsenal — ESPN e Disney+
  • 12h — Wolverhampton x Bournemouth — ESPN e Disney+
  • 14h30 — Chelsea x West Ham — ESPN e Disney+
  • 17h — Liverpool x Newcastle — Disney+

La Liga

  • 10h — Real Oviedo x Girona — ESPN e Disney+
  • 12h15 — Osasuna x Villarreal — ESPN e Disney+
  • 14h30 — Levante x Atlético de Madrid — ESPN e Disney+
  • 17h — Elche x Barcelona — ESPN e Disney+

Serie A (Itália)

  • 11h — Pisa x Sassuolo — Disney+
  • 14h — Napoli x Fiorentina — Cazé TV e Disney+
  • 16h45 — Cagliari x Hellas Verona — Disney+

Ligue 1 (França)

  • 13h — Paris FC x Olympique — Disney+
  • 15h — Lorient x Nantes — Disney+
  • 17h05 — Monaco x Rennes — Cazé TV (YouTube)

Outros campeonatos

  • 12h30 — Santa Clara x Estoril (Portugal) — X Sports e Disney+
  • 17h30 — Alverca x Estrela Amadora (Portugal) — X Sports e Disney+
  • 14h — Besiktas x Konyaspor (Turquia) — Disney+
  • 17h — Sparta Rotterdam x Groningen (Holanda) — Disney+
  • 19h45 — Independiente x Vélez Sarsfield (Argentina) — ESPN 4 e Disney+
  • 22h — Atlético Tucumán x Huracán (Argentina) — Disney+
  • 20h — Atlas x Mazatlán (México) — SportyNet (YouTube)
  • 22h — Monterrey x Tijuana (México) — SportyNet (YouTube)

🏀 NBA hoje

  • 14h — Charlotte Hornets x San Antonio Spurs — Prime Video
  • 21h — Indiana Pacers x Atlanta Hawks — League Pass
  • 21h30 — Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans — League Pass
  • 22h — Miami Heat x Chicago Bulls — League Pass
  • 22h — Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves — League Pass
  • 22h30 — Houston Rockets x Dallas Mavericks — ESPN 2 e Disney+
