Udinese x Juventus: horário, onde assistir e prováveis escalações

Udinese e Juventus se enfrentam neste sábado, 14, em duelo válido pelo Campeonato Italiano.

O confronto coloca frente a frente equipes em momentos diferentes na tabela da Serie A.

Enquanto a Udinese busca se aproximar da parte de cima da classificação, a Juventus tenta consolidar sua posição na zona de classificação para competições europeias.

Como chega a Udinese para o confronto?

A Udinese ocupa a 11ª posição do Campeonato Italiano, com 36 pontos. Na rodada anterior, a equipe comandada por Kosta Runjaić empatou por 2 a 2 com a Atalanta.

Para o duelo deste sábado, o time terá alguns desfalques. O defensor Nicolo Bertola está fora com entorse no tornozelo, enquanto Jordan Zemura segue afastado por problemas musculares. Já Alessandro Zanoli se recupera de ruptura do ligamento cruzado.

Como chega a Juventus para o confronto?

A Juventus aparece na sexta posição da tabela, com 50 pontos. No jogo mais recente, a equipe treinada por Luciano Spalletti venceu o Pisa por 4 a 0 pelo Campeonato Italiano.

No último encontro entre os clubes, a Juventus também levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Entre os desfalques do time de Turim estão o atacante Dusan Vlahovic, poupado por descanso, e o defensor Emil Holm, que se recupera de uma ruptura no músculo da panturrilha.

Onde assistir Udinese x Juventus ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Que horas é o jogo Udinese x Juventus hoje?

O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Udinese (Técnico: Kosta Runjaić)

Maduka Okoye; Branimir Mlacic, Christian Kabasele, Thomas Kristensen e Kingsley Ehizibue; Jakub Piotrowski, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom e Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo e Keinan Davis.

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)

Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Bremer e Weston McKennie; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Jonathan David e Kenan Yildiz.