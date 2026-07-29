Ações da SK Hynix caem 9,6% após resultados frustrarem expectativas

As ações da SK Hynix fecharam em forte queda nesta quarta-feira, 29, depois que os resultados do segundo trimestre ficaram abaixo das expectativas dos analistas. Os papéis da fabricante sul-coreana de chips recuaram 9,6%, após chegarem a cair quase 20% durante o pregão.

A companhia registrou crescimento expressivo de receita e lucro, impulsionado pela demanda ligada à inteligência artificial. Os números, porém, não alcançaram as projeções elevadas do mercado.

Resultados abaixo das projeções

A receita da SK Hynix atingiu 79,32 trilhões de won, abaixo dos 84 trilhões de won esperados por analistas consultados pela LSEG.

O lucro operacional somou 60,54 trilhões de won, também inferior à projeção de 64 trilhões de won.

Apesar da frustração, a receita avançou 257% na comparação anual, enquanto o lucro operacional cresceu quase 557%. Em relação ao trimestre anterior, as altas foram de 51% e 61%, respectivamente.

A empresa informou que a expansão dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial sustentou a demanda. Produtos de alto desempenho para servidores de IA também contribuíram para a elevação dos preços e para um novo recorde da companhia.

No primeiro semestre, a receita acumulada superou 100 trilhões de won pela primeira vez na história da SK Hynix.

Queda acompanha onda de vendas na Coreia do Sul

O resultado foi divulgado em meio a uma forte liquidação no mercado acionário sul-coreano. O índice Kospi chegou a despencar 12,6%, provocando uma interrupção de 20 minutos nas negociações, e encerrou o dia em queda de 6%.

Na terça-feira, o indicador já havia recuado quase 11%. Desde o pico alcançado há pouco mais de um mês, o Kospi perdeu aproximadamente 40% de seu valor. A queda chegou a retirar US$ 2,18 trilhões do mercado acionário de Seul.

As ações da Samsung Electronics também chegaram a cair 14% e terminaram o pregão com baixa de 5,2%. Juntas, Samsung e SK Hynix representam mais da metade do valor de mercado do índice sul-coreano.

A liquidação foi agravada pelo desmonte de posições alavancadas, especialmente entre investidores individuais que recorreram a recursos emprestados para ampliar a exposição às empresas beneficiadas pelo avanço da IA.

A pressão também atingiu fabricantes de semicondutores em outros países da Ásia. Em Taiwan, as ações da TSMC recuaram 3,5%, enquanto as da UMC caíram 9,7%. No Japão, a fabricante de memórias Kioxia despencou 13,9%.