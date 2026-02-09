Atalanta x Cremonese: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Atalanta x Cremonese: onde assistir e horário do jogo pelo campeonato italiano (Esportes/Exame)
Redação Exame
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11h38.
Atalanta e Cremonese se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26 e terá transmissão ao vivo no X Sports e no Disney+.
A Atalanta chega embalada após vencer a Juventus por 3 a 0 na Copa da Itália, resultado que garantiu vaga nas semifinais do torneio. Já a Cremonese vive momento delicado e não vence há nove partidas na temporada.
Atalanta
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
Cremonese
Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
