Esporte

Atalanta x Cremonese: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26

Atalanta x Cremonese: onde assistir e horário do jogo pelo campeonato italiano (Esportes/Exame)

Atalanta x Cremonese: onde assistir e horário do jogo pelo campeonato italiano (Esportes/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11h38.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Atalanta e Cremonese se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26 e terá transmissão ao vivo no X Sports e no Disney+.

A Atalanta chega embalada após vencer a Juventus por 3 a 0 na Copa da Itália, resultado que garantiu vaga nas semifinais do torneio. Já a Cremonese vive momento delicado e não vence há nove partidas na temporada.

Veja as prováveis escalações:

Atalanta
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Cremonese
Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Onde assistir ao vivo o jogo Atalanta x Cremonese hoje pelo Campeonato Italiano?

O jogo desta segunda-feira, às 14h30, entre Atalanta e Cremonese terá transmissão ao vivo no canal X Sports e na plataforma de streaming Disney+.

Como assistir online o jogo Atalanta x Cremonese hoje?

É possível assistir à partida online pelo Disney+, que exibe o confronto ao vivo para assinantes da plataforma.

Acompanhe tudo sobre:Futebol italianoFutebol

Mais de Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de hoje, horários e onde assistir

Seattle Seahawks x Patriots: quem ganhou o Super Bowl 2026?

Quem ganhou o Super Bowl 2026? Seattle Seahawks vencem o Patriots

Corinthians x Palmeiras: qual a possível escalação dos times para hoje?

Mais na Exame

Negócios

Esse é o ponto cego de Warren Buffett que investidores não podem ignorar

EXAME Agro

Com El Niño no radar, soja avança no Brasil, mas clima no RS preocupa setor

Mercados

Justiça paralisa operações da Vale em MG e impõe multa diária de R$ 100 mil

Mundo

China diz que vitória do partido da Takaichi expõe 'problemas estruturais' no Japão