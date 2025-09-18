Esporte

Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Partida entre Manchester City e Napoli é válida pela UEFA Champions League

A partida entre Manchester City e Napoli acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 16h, no Santiago Bernabéu, em Manchester, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo na HBO Max.

O Manchester City tem um início de temporada irregular na Premier League, mas vem de uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Manchester United, com grande atuação de Haaland. O time comandado por Pep Guardiola ocupa a 8ª posição no Campeonato Inglês, com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas. No entanto, o City é forte em casa, somando seis vitórias nos últimos sete jogos no Etihad Stadium.

Além disso, o técnico Pep Guardiola contará com o retorno do brasileiro Savinho, recuperado de lesão. Contudo, o City segue com desfalques: Ait Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Kovacic e John Stones estão lesionados.

Por outro lado, o Napoli chega embalado para sua estreia na Champions League. O time, atual campeão da Itália, segue invicto na Serie A, com três vitórias em três rodadas. A equipe, comandada por Antonio Conte, tem marcado seis gols e sofrido apenas um. Outro fator importante será o retorno de Kevin de Bruyne ao Etihad Stadium. O belga, ex-jogador do City, foi o principal reforço do Napoli e chega em boa fase após marcar na vitória por 3 a 1 sobre a Fiorentina no último final de semana.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Manchester City e Napoli hoje pela UEFA Champions League?

O jogo entre Manchester City e Napoli, às 16h, terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo entre Manchester City e Napoli hoje?

Você pode assistir à partida online através do HBO Max.

Prováveis escalações

Manchester City (técnico: Pep Guardiola):

  • Donnarumma
  • Rico Lewis
  • Rúben Dias
  • Josko Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Rodri
  • Reijnders
  • Phil Foden
  • Bernado Silva
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland

Napoli (técnico: Antonio Conte):

  • Alex Meret
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Beukema
  • Alessandro Buongiorno
  • Spinazzola (Mathías Oliveira)
  • Stanislav Lobotka
  • Matteo Politano
  • Frank Anguissa
  • Kevin De Bruyne
  • McTominay
  • Rasmus Hojlund
