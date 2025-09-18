Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Repórter
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13h59.
A partida entre Manchester City e Napoli acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 16h, no Santiago Bernabéu, em Manchester, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo na HBO Max.
O Manchester City tem um início de temporada irregular na Premier League, mas vem de uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Manchester United, com grande atuação de Haaland. O time comandado por Pep Guardiola ocupa a 8ª posição no Campeonato Inglês, com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas. No entanto, o City é forte em casa, somando seis vitórias nos últimos sete jogos no Etihad Stadium.
Além disso, o técnico Pep Guardiola contará com o retorno do brasileiro Savinho, recuperado de lesão. Contudo, o City segue com desfalques: Ait Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Kovacic e John Stones estão lesionados.
Por outro lado, o Napoli chega embalado para sua estreia na Champions League. O time, atual campeão da Itália, segue invicto na Serie A, com três vitórias em três rodadas. A equipe, comandada por Antonio Conte, tem marcado seis gols e sofrido apenas um. Outro fator importante será o retorno de Kevin de Bruyne ao Etihad Stadium. O belga, ex-jogador do City, foi o principal reforço do Napoli e chega em boa fase após marcar na vitória por 3 a 1 sobre a Fiorentina no último final de semana.
