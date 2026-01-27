Fiorentina x Como: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa da Itália

Redatora
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16h21.
Fiorentina x Como se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pelas oitavas de final da Copa da Itália. O confronto define quem avança às quartas, já que a fase é disputada em jogo único.
A Fiorentina estreia no torneio e busca reação após sequência instável na Serie A. A equipe está na abertura da zona de rebaixamento, com 17 pontos. No último jogo pelo Italiano, perdeu em casa para o Cagliari, resultado que interrompeu quatro partidas de invencibilidade.
O Como ocupa a 6ª posição na Serie A, com 40 pontos, e chega embalado após goleada sobre o Torino por 6 a 0. Nos estágios anteriores da Copa da Itália, eliminou Südtirol e Sassuolo.
A transmissão de Fiorentina x Como será exclusiva no YouTube, pelo canal Sportynet, com acesso gratuito para o público.
Para assistir online, o torcedor precisa acessar o canal Sportynet no YouTube, que transmite o jogo ao vivo, sem bloqueio territorial.
A bola rola às 17h (horário de Brasília) nesta terça-feira, 27, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.
Fiorentina - Técnico: Paolo Vanoli
Escalação: David De Gea; Dodô, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic e Robin Gosens; Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Cher Ndour; Manor Solomon, Roberto Piccoli e Albert Gudmundsson.
Como - Técnico: Cesc Fàbregas
Escalação: Jean Butez; Mergim Vojvoda, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramón e Álex Valle; Lucas Da Cunha, Máximo Perrone, Nico Paz e Martin Baturina; Jesús Rodríguez e Anastasios Douvikas.