Roma x Cagliari: que horas e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Roma e Cagliari se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. A partida é válida pela 24ª rodada da Serie A e terá transmissão ao vivo na CazéTV e no Disney+.

A Roma ocupa a quinta colocação do Campeonato Italiano, com 43 pontos, e pode chegar aos mesmos 46 pontos da Juventus em caso de vitória. Na última rodada, o time da capital foi derrotado pela Udinese por 1 a 0 fora de casa.

O Cagliari aparece em 12º lugar, com 28 pontos, e chega embalado após vencer suas três últimas partidas, contra Hellas Verona, Fiorentina e Juventus.

Veja as prováveis escalações:

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Wesley e Celik; El Aynaoui e Cristante; Soulé, Pellegrini e Donyell Malen.

Cagliari (Técnico: Fabio Pisacane)

Caprile; Idrissi, Obert, Mina, Pedro e Palestra; Mazzitelli, Gaetano e Adopo; Esposito e Semih Kılıçsoy.

Onde assistir ao vivo o jogo Roma x Cagliari hoje pela Serie A?

O jogo desta segunda-feira, às 16h45, entre Roma e Cagliari terá transmissão ao vivo na CazéTV e no Disney+.