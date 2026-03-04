Naná Silva, promessa do tênis, assina com a ASICS

A ASICS anunciou, nesta semana, a entrada da tenista brasileira Nauhany Silva, de 15 anos, em seu time de atletas. Considerada uma das promessas da nova geração do tênis nacional, a jovem inicia uma nova etapa da carreira com o apoio da marca, que vai fornecer calçados e vestuário para treinos e competições.

O anúncio ocorre após uma sequência de resultados que colocaram Naná no radar do circuito internacional. No SP Open, foi a primeira jogadora com menos de 20 anos a vencer uma partida de chave principal ao nível WTA no torneio. No mesmo ano, entrou para o ranking mundial da WTA e conquistou seu primeiro título profissional no circuito ITF.

A temporada de 2026 começou com novas vitórias nas chaves de simples e duplas do ITF J300 de Santa Cruz, na Bolívia, um dos torneios mais importantes do circuito juvenil.

"Estamos muito orgulhosos em dar as boas-vindas à Naná Silva ao time ASICS. Ela representa uma nova geração de atletas brasileiras e queremos apoiá-la em toda a sua jornada de desenvolvimento", afirmou Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS América Latina.

Para a tenista, o acordo traz mais confiança e responsabilidade para se dedicar ao esporte. "É muito especial fazer parte do time ASICS. Sempre admirei a marca e o cuidado com os atletas. Ter esse apoio me dá ainda mais motivação para seguir evoluindo e buscar meus objetivos no circuito", disse.

E existem objetivos para buscar em 2026: Naná terá uma sequência importante de torneios, incluindo a Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre, e o Banana Bowl, em Gaspar. Além de patrocinar o guarda-roupa e os equipamentos de treino da jovem, a ASICS se comprometeu a cuidar do seu bem-estar físico e mental, "garantindo suporte de longo prazo e respeitando cada etapa do seu desenvolvimento dentro e fora das quadras".

A chegada de Naná faz parte de uma estratégia mais ampla da ASICS no tênis. A marca mantém parcerias com atletas em diferentes fases da carreira, dos talentos mais jovens aos já consolidados, como Beatriz Haddad Maia, principal referência do país na modalidade, além de Laura Pigossi e Ana Candiotto.

Além do patrocínio individual, a marca também apoia torneios do calendário nacional, para ampliar a visibilidade do esporte e criar novas oportunidades para atletas em formação.

O "hype" do tênis

As estrelas do tênis também têm atraído marcas fora do universo esportivo. A Gucci, por exemplo, anunciou recentemente a número 1 do mundo Aryna Sabalenka como nova embaixadora da casa italiana, após já ter escolhido o tenista Jannik Sinner para representá-la.

Outro nome que passou a integrar campanhas globais é o espanhol Carlos Alcaraz. O multicampeão de Grand Slam virou o embaixador da YoPRO, marca de bebidas proteicas da Danone, e é embaixador da Louis Vuitton desde 2023.

O interesse das marcas se baseia nos dados: o número de praticantes de tênis tem aumentado em diferentes países. Só nos Estados Unidos, por exemplo, o total de jogadores chegou a 25,7 milhões após cinco anos seguidos de crescimento, segundo a US Tennis Association (USTA). No Reino Unido, a participação adulta cresceu 44% entre 2019 e 2023, de acordo com a London Tennis Association.'