SP Open tem desistência às vésperas da estreia e a brasileira Naná pode ser impactada

RESUMO | A francesa Leolia Jeanjean desistiu do SP Open poucas horas depois do sorteio da chave principal, às vésperas do início do torneio WTA 250 em São Paulo. Uma lucky loser enfrentará Kaitlin Quevedo na primeira rodada. Nesta segunda-feira, Paula Badosa estreia contra Darja Semenistaja, não antes das 17h30.

O SP Open, torneio WTA 250 disputado em São Paulo (SP), registrou uma desistência às vésperas do início da chave principal. A competição ocorre em quadras duras e distribui US$ 283 mil em premiação.

A francesa Leolia Jeanjean deixou o torneio poucas horas depois do sorteio dos confrontos. Com a saída, uma Lucky Loser, tenista derrotada na rodada final do qualificatório que ganha uma vaga na chave principal após uma desistência, ocupará seu lugar.

Jeanjean estava escalada para enfrentar a espanhola Kaitlin Quevedo na primeira rodada, que agora aguarda a definição de sua nova adversária.

O confronto integra a mesma parte da chave de Nauhany Leme da Silva, a Naná. A brasileira estreia contra Astra Sharma, da Áustria.

Se vencer Sharma, Naná enfrentará na segunda rodada a vencedora do duelo entre Quevedo e a tenista que entrar na chave como Lucky Loser.

Disputas desta segunda-feira

A espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo, estreia nesta segunda-feira no SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A cabeça de chave número 2 enfrenta a letã Darja Semenistaja na abertura da Sessão 2 da Quadra Central Maria Esther Bueno, em partida marcada para não antes das 17h30.

O confronto será o primeiro entre Badosa e Semenistaja no circuito. A espanhola chega ao torneio em busca do quinto título da carreira na WTA, Associação de Tênis Feminino na sigla em inglês, responsável pelo circuito profissional feminino.

A rodada desta segunda-feira também terá brasileiras em quadra. Carolina Alves, que recebeu um wild card, convite concedido pela organização para disputar a chave principal, encerra a programação da Quadra Central contra a holandesa Suzan Lamens. A brasileira tem duas vitórias em três confrontos contra Lamens, que venceu o encontro mais recente entre as duas, em 2022.

Carolina participa pela segunda vez do torneio realizado em São Paulo. Antes de seu jogo, a Quadra Central terá outras três partidas, entre elas a estreia de Badosa e um confronto de duplas com participação brasileira.

A medalhista olímpica Laura Pigossi joga ao lado de Ekaterina Ovcharenko contra a norte-americana Mary Stoiana e a tcheca Vendula Valdmannova. Pigossi foi vice-campeã de duplas na edição anterior do torneio.

A programação da Quadra Central começa às 13h, com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, cabeça de chave número 6, diante da tcheca Dominika Salkova. Na sequência, ocorre a partida de duplas de Pigossi e Ovcharenko.

Os jogos da Quadra Central Maria Esther Bueno começam às 13h, enquanto Badosa entra em quadra não antes das 17h30.

Na Quadra 1, também a partir das 13h, a argentina Julia Riera enfrenta a armênia Elina Avanesyan. Não antes das 14h, a argentina Solana Sierra, terceira cabeça de chave, terá pela frente uma tenista do qualifying, torneio classificatório, ou uma lucky loser, jogadora eliminada na fase classificatória que ganha uma vaga na chave após uma desistência.

A Quadra 2 recebe partidas a partir das 14h. A armênia Alina Charaeva, oitava cabeça de chave, enfrenta uma atleta proveniente do classificatório ou uma lucky loser. Depois, a argentina Jazmin Ortenzi também joga contra uma adversária definida pela fase classificatória.

Programação do SP Open nesta segunda-feira

Quadra Central Maria Esther Bueno — a partir das 13h

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) x Dominika Salkova (CZE)

Ekaterina Ovcharenko / Laura Pigossi (BRA) x Mary Stoiana (EUA) / Vendula Valdmannova (CZE)

Não antes das 17h30:

Darja Semenistaja (LAT) x [2] Paula Badosa (ESP)

Suzan Lamens (NED) x [WC] Carolina Alves (BRA)

Quadra 1 — a partir das 13h

Julia Riera (ARG) x Elina Avanesyan (ARM)

Não antes das 14h:

[Q/LL] Qualifier/Lucky Loser x [3] Solana Sierra (ARG)

Quadra 2 — a partir das 14h

[Q/LL] Qualifier/Lucky Loser x [8] Alina Charaeva (ARM)

Jazmin Ortenzi (ARG) x [Q/LL] Qualifier/Lucky Loser

Quem desistiu do SP Open?

A francesa Leolia Jeanjean desistiu do SP Open poucas horas depois do sorteio dos confrontos da chave principal. Uma lucky loser ocupará a vaga deixada pela tenista.

Quem será a nova adversária de Kaitlin Quevedo?

Kaitlin Quevedo enfrentará uma lucky loser, mas a nova adversária ainda não foi definida. Jeanjean estava inicialmente escalada para jogar contra a espanhola.

Quando Paula Badosa estreia no SP Open?

Paula Badosa estreia nesta segunda-feira contra a letã Darja Semenistaja, não antes das 17h30, na Quadra Central Maria Esther Bueno. Será o primeiro confronto entre as duas no circuito.

Quais brasileiras jogam nesta segunda-feira no SP Open?

Carolina Alves enfrenta Suzan Lamens na chave de simples, enquanto Laura Pigossi joga nas duplas ao lado de Ekaterina Ovcharenko. Carolina Alves recebeu um wild card, e Pigossi foi vice-campeã de duplas na edição anterior.

Quem Naná pode enfrentar na segunda rodada do SP Open?

Se vencer a austríaca Astra Sharma, Nauhany Leme da Silva enfrentará a vencedora do duelo entre Kaitlin Quevedo e a lucky loser que substituirá Leolia Jeanjean.

Qual é a premiação do SP Open?

O SP Open distribui US$ 283 mil em premiação. O torneio da categoria WTA 250 é disputado em quadras duras, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.