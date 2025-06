Mundial de Clubes 2025: veja a tabela, chaveamento e horários das oitavas de final

O Mundial de Clubes já tem oito dos seus 16 times classificados para as oitavas de final. Com as vagas já asseguradas por Botafogo, Flamengo e Palmeiras, os clubes brasileiros seguem firmes na busca pelo título. A competição segue com jogos decisivos, e a tabela com datas e horários já está definida. Confira os detalhes abaixo:

Tabela e horários das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes:

Sábado, 28 de junho

13h: Palmeiras x Botafogo

17h: Benfica x Chelsea

Domingo, 29 de junho

13h: Paris Saint-Germain x Inter Miami

17h: Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira, 30 de junho

16h: 1º do Grupo E x 2º do Grupo F

22h: 1º do Grupo G x 2º do Grupo H

Terça-feira, 1 de julho