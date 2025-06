Mundial de Clubes 2025: entenda como funciona a classificação dos times

A Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 reúne 32 times, divididos em oito grupos de quatro equipes cada. A classificação para o torneio principal ocorre por meio da conquista dos títulos continentais, incluindo os campeões da UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF, OFC, além do time do país-sede.

Este formato amplia a representatividade das diversas regiões do mundo, trazendo equipes dos mais variados continentes para a disputa.

Fase de Grupos: Como Funciona

Na fase de grupos, as 32 equipes são divididas em oito grupos (A a H), com quatro times em cada. Cada equipe joga contra as outras três do grupo em jogos de turno único. Ao final da fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Exemplos de times já classificados após duas rodadas incluem o Bayern de Munique (Grupo C) e o Flamengo (Grupo D), que garantiram sua vaga na próxima fase do torneio. Essas classificações refletem o alto nível competitivo da competição, com clubes de grande tradição no futebol mundial.

Critérios de Desempate na Fase de Grupos

Caso haja empate em pontos entre duas ou mais equipes, são usados critérios de desempate como: confronto direto, saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos e amarelos, e, se necessário, um sorteio para definir a classificação.

Esses critérios asseguram que a disputa entre os clubes seja justa e baseada no desempenho real dentro de campo.

Fase de Oitavas de Final e Chaveamento

Após a fase de grupos, o torneio segue para as oitavas de final, onde os 16 times classificados disputam partidas eliminatórias. O chaveamento é pré-definido: o 1º colocado de um grupo enfrenta o 2º colocado de outro, seguindo um cruzamento estabelecido. Por exemplo, o 1º do Grupo A enfrenta o 2º do Grupo B. Isso garante confrontos equilibrados e empolgantes entre as melhores equipes do torneio.

As oitavas de final estão programadas para ocorrer entre os dias 28 de junho e 1º de julho, seguidas pelas quartas de final, semifinais e a grande final, marcada para o dia 13 de julho. A disputa promete ser acirrada, com os times buscando alcançar o tão desejado título de campeões mundiais de clubes.

Times Classificados e Eliminados

Até o momento, alguns times já estão classificados para as oitavas de final. Entre eles, estão Flamengo (Grupo D), Bayern de Munique (Grupo C), Juventus e Manchester City (Grupo G). Esses times mostraram seu potencial e garantiram sua vaga na próxima fase da competição.

Por outro lado, algumas equipes já foram eliminadas, como Auckland, Los Angeles FC, Urawa Reds, Ulsan, Wydad Casablanca, Al Ain e Pachuca, que não conseguiram avançar para as oitavas de final. A eliminação de clubes como esses evidencia a competitividade da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 e o alto nível de exigência para se manter na disputa.

Resumo e Expectativas

A Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 é uma competição que valoriza a diversidade continental e a competitividade entre as melhores equipes de futebol do mundo.

O torneio segue com um formato que combina uma fase inicial de grupos, com jogos de todos contra todos, e uma fase eliminatória a partir das oitavas de final.

Isso garante que os melhores times do planeta disputem o título, enquanto os torcedores se preparam para mais uma edição histórica da competição.