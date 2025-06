Ronaldo Fenômeno afirma que SAF é a salvação para o Corinthians — mas quanto pode custar?

O futebol brasileiro vive uma nova era com o crescimento das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Nos últimos anos, alguns times entraram para esse modelo de empresa. Entre eles estão o Cruzeiro, comprado por Ronaldo Fenômeno, o Botafogo, adquirido pelo empresário John Textor, e o Vasco, que vendeu a maior parte da SAF para o grupo 777 Partners.

Agora, Ronaldo quer expandir seu portfólio e afirmou que tem interesse em investir no Corinthians, desde que o clube adote o modelo de SAF. Para Ronaldo, essa transformação é a única saída para o clube superar sua crise financeira e administrativa.

Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno

Ronaldo, em entrevista ao podcast "Denílson Show".

Quanto vale a SAF do Corinthians em 2025?

Segundo o levantamento mais recente da Sports Value, o Corinthians é o terceiro clube mais valioso do Brasil em 2025, com avaliação de mercado estimada em R$ 3,7 bilhões. Esse valor considera diversos ativos do clube, como:

Ativos circulantes (dinheiro em caixa, aplicações, valores a receber)

Ativos imobilizados (estádio Neo Química Arena, centro de treinamento, edificações)

Valor da marca (potencial de mercado, tamanho da torcida, engajamento, receitas)

Valor do elenco profissional e categorias de base

Direitos esportivos (registros em federações, receitas de transmissão)

A composição desse valuation é de aproximadamente 34% valor da marca, 37% ativos físicos sem jogadores, 20% valor do plantel e base, e 9% direitos esportivos. O valor do clube cresceu 62% nos últimos cinco anos, o que reflete fortalecimento da marca e investimentos.

Clube Valuation 2024 (R$ bilhões) Flamengo 4,9 bilhões Palmeiras 3,9 bilhões Corinthians 3,7 bilhões Atlético-MG SAF 3,4 bilhões

Ronaldo e o interesse na SAF do Corinthians

Ronaldo, que jogou no Corinthians entre 2009 e 2011 e conquistou títulos importantes no clube, afirmou em entrevista ao podcast Denílson Show, que a situação atual do clube é "muito complicada", com dívidas elevadas e conflitos internos na gestão.

Ele disse não ter esperança no modelo associativo vigente e vê na SAF a solução para o clube. "Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno", declarou.

O pentacampeão mundial já tem experiência no comando de SAFs, já que foi dono de 90% da SAF do Cruzeiro entre 2021 e 2024, quando vendeu sua participação após valorização do clube. Também foi proprietário do Valladolid, da Espanha.

Ronaldo sugere que o modelo ideal para o Corinthians poderia ser híbrido, com o investidor tendo controle majoritário nos primeiros anos para viabilizar aportes e reestruturação, dividindo a gestão com a associação posteriormente.

O que ele precisaria para comprar a SAF do Corinthians?

Para adquirir 100% da SAF do Corinthians, Ronaldo teria que desembolsar pelo menos R$ 3,7 bilhões, valor de mercado da entidade em 2024. Além disso, precisaria considerar:

Assunção de parte das dívidas do clube, que somam cerca de R$ 1,6 bilhão atualmente

Aporte de capital para investimentos futuros em elenco, infraestrutura e gestão

Negociações com sócios e conselheiros para aprovação da venda e mudança no modelo de gestão

Em negociações recentes de SAF no Brasil, investidores adquiriram fatias majoritárias (entre 70% e 90%) e assumiram dívidas, comprometendo-se com investimentos mínimos. Ronaldo já passou por esse processo no Cruzeiro, onde comprou 90% da SAF por cerca de R$ 400 milhões.

O Corinthians é um bom negócio?

O Corinthians possui uma das maiores torcidas do país, forte presença de marca, receitas expressivas de patrocínio e direitos de transmissão, além de um estádio moderno.

Ainda de acordo com dados da Sports Value, o clube tem potencial de crescimento em receitas digitais, licenciamento e internacionalização da marca. Por outro lado, o alto endividamento e os desafios de gestão exigem cautela e planejamento estratégico para qualquer investidor, inclusive Ronaldo.

Em 2023, as receitas operacionais do clube atingiram R$ 686 milhões, chegando a R$ 937 milhões quando somados os valores do elenco. Os custos com futebol foram de R$ 672 milhões no mesmo período. O ativo total do Corinthians é de R$ 1,5 bilhão, mas o clube carrega um passivo relevante, com dívidas que somam aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

O relatório destaca que clubes com ativos modernos, como estádio próprio e centro de treinamento, têm maior valor de mercado — e o Corinthians se beneficia disso. No entanto, o alto endividamento e a necessidade de modernização da gestão são pontos de atenção. O clube ainda apresenta potencial subaproveitado em sua marca, que poderia gerar receitas ainda maiores com estratégias de internacionalização e inovação digital.