Mundial de Clubes 2025: quanto cada time faturou até agora no campeonato

A participação brasileira no Mundial de Clubes da Fifa 2025 já representa um marco financeiro inédito. Juntos, todos os times que participaram da fase de grupos faturaram US$ 220,52 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Cada clube participante recebe uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (equivalente a R$ 85 milhões), independentemente do desempenho na fase de grupos, segundo a Fifa. O valor é creditado antes do início das partidas.

Além do valor fixo, há bonificações variáveis: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate na fase de grupos. As quantias são acumuladas conforme os resultados obtidos em campo e podem ampliar significativamente o montante final de cada clube no torneio.

Veja quanto cada time já arrecadou até agora no Mundial*

Time Vitórias Empates Valor em dólares (US$ mi) Valor em reais (R$ mi) Botafogo 3 0 21,21 118,53 Palmeiras 1 2 19,21 107,35 Bayern Munich 2 0 19,21 107,35 Manchester City 2 0 19,21 107,35 Juventus 2 0 19,21 107,35 Inter Miami 1 1 18,21 101,77 Benfica 1 1 18,21 101,77 Porto 1 0 17,21 96,18 Al Ahly 0 2 17,21 96,18 Paris Saint-Germain 1 0 17,21 96,18 Atlético Madrid 1 0 17,21 96,18 Flamengo 1 0 17,21 96,18 Real Madrid 1 0 17,21 96,18 Boca Juniors 0 1 16,21 90,59 Espérance de Tunis 0 1 16,21 90,59 Al Hilal 0 1 16,21 90,59 Red Bull Salzburg 0 1 16,21 90,59 Seattle Sounders 0 0 15,21 85 Auckland City 0 0 15,21 85 Chelsea 0 0 15,21 85 Los Angeles FC 0 0 15,21 85 River Plate 0 0 15,21 85 Urawa Red Diamonds 0 0 15,21 85 Monterrey 0 0 15,21 85 Inter de Milão 0 0 15,21 85 Fluminense 0 0 15,21 85 Borussia Dortmund 0 0 15,21 85 Ulsan HD 0 0 15,21 85 Mamelodi Sundowns 0 0 15,21 85 Wydad Casablanca 0 0 15,21 85 Al Ain 0 0 15,21 85 Pachuca 0 0 15,21 85

*Os valores referem-se ao acumulado de premiação até o dia 23/06/2025