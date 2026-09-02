Multa milionária histórica e sem escolhas de talentos: a punição de um time bilionário da NBA

Segundo a Bloomberg, como sanção, os Clippers perderão cinco escolhas de primeira rodada de Draft, enquanto o proprietário da equipe, Steve Ballmer, foi suspenso por um ano. Leonard recebeu multa de US$ 700 mil, mas não foi suspenso. Já o ex-empresário do jogador, Dennis Robertson, foi proibido de manter qualquer relação comercial com franquias da NBA ou empresas afiliadas pelos próximos cinco anos.

Além disso, a organização foi multada em US$ 30 milhões, a maior punição financeira já aplicada pela liga. Diversos executivos dos Clippers também receberam suspensões, e a franquia ficará submetida a um programa especial de monitoramento e conformidade pelos próximos cinco anos.

Em comunicado, o comissário da NBA, Adam Silver, criticou duramente a conduta da equipe.

“Estou profundamente decepcionado com as flagrantes violações de nossas regras e com as falhas institucionais e de liderança dos Clippers que levaram a essa conduta imprópria. A severidade das punições reflete a gravidade das infrações”, afirmou.

Crise institucional

Kawhi Leonard também se manifestou oficialmente. O jogador declarou que assinou contratos de patrocínio com as empresas Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics e Lockton Insurance sem saber de qualquer tentativa de contornar as regras do teto salarial.

“Integridade e respeito por este jogo são fundamentais para quem eu sou. Assumo total responsabilidade por falhas de julgamento cometidas por pessoas do meu círculo próximo e lamento a distração que esta situação causou aos torcedores e à minha família”, disse o ala.

Por outro lado, os Clippers e Steve Ballmer rejeitaram as conclusões da investigação. Em nota, a organização afirmou que discorda veementemente das acusações e classificou a apuração da NBA como tendenciosa.

“Rejeitamos categoricamente as conclusões da NBA, que são resultado de uma investigação extremamente enviesada, conduzida para sustentar uma narrativa previamente estabelecida, e não os fatos e as evidências”, afirmou a franquia.

O clube acrescentou que as informações divulgadas publicamente pela liga diferem do que havia sido comunicado de forma privada e garantiu que recorrerá da decisão.

“Pretendemos contestar vigorosamente essas conclusões e penalidades por todos os meios disponíveis e aguardamos um processo de arbitragem ético e imparcial”, destacou a equipe.

Segundo a Bloomberg, a decisão da NBA ocorre após uma investigação externa conduzida durante vários meses pelo escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Segundo a liga, a apuração identificou um “padrão de conduta imprópria e múltiplas violações significativas das regras”.

O relatório concluiu que os Clippers incentivaram empresas parceiras a firmar contratos de patrocínio com Leonard em troca de oportunidades de negócios relacionadas à franquia. A investigação também apontou que a equipe teria arcado com despesas pessoais do jogador e de seus representantes.

O caso também impacta uma negociação envolvendo o atleta. Os Clippers haviam acertado no início do ano a transferência de Leonard para o Toronto Raptors, mas o acordo foi suspenso até a divulgação do resultado final da investigação.